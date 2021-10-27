UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Танцы со звездами 2021: главный хореограф шоу рассказала, кто будет в финале

Автор: Роман Мирончук

"Танцы со звездами 2021" перешли экватор, и главный хореограф проекта Алена Шоптенко назвала, кто, по ее мнению, будет в финале шоу.

Об этом она рассказала в программе "Сніданок з 1+1"

Ведущие программы попросили назвать тройку тех, кто может попасть в финал. Шоптенко сначала вообще не хотела ничего говорить об этом, поскольку она работает с этими людьми каждый день. Но потом немного разоткровенничалась.

"Мне кажется, что в финале точно будет спортсменка, потому что на самом деле это было бы интересно, актер и, думаю, кто-то из шоу-бизнеса", - отметила хореограф.

Хотя Шоптенко и не называла имен, однако на "Танцах со звездами" спортсменка - это Ольга Харлан, актер - Артур Логай и Константин Войтенко. А вот звезд шоу-бизнеса трое - Александра Зарицкая, MELOVIN и Дмитрий Каднай, у которого коронавирус и один эфир он из-за этого пропустил. Поэтому, кто из них будет финалистом - пока непонятно.

Алена Шоптенко назвала финалистов "Танцев со звездами" (видео: YouTube)

Напомним, судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар призналась, что потенциальным победителем в этом сезоне может стать Дмитрий Каднай и Артур Логай. По словам известной балерины, оба проявили себя очень темпераментно.

Мы также писали о том, что Илона Гвоздева обвинила MELOVIN в халатности на "Танцах со звездами". Певец не стеснялся в выражениях в ответ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Танцы со звездамиАлена Шоптенко