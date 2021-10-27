Танцы со звездами 2021: главный хореограф шоу рассказала, кто будет в финале
"Танцы со звездами 2021" перешли экватор, и главный хореограф проекта Алена Шоптенко назвала, кто, по ее мнению, будет в финале шоу.
Об этом она рассказала в программе "Сніданок з 1+1"
Ведущие программы попросили назвать тройку тех, кто может попасть в финал. Шоптенко сначала вообще не хотела ничего говорить об этом, поскольку она работает с этими людьми каждый день. Но потом немного разоткровенничалась.
"Мне кажется, что в финале точно будет спортсменка, потому что на самом деле это было бы интересно, актер и, думаю, кто-то из шоу-бизнеса", - отметила хореограф.
Хотя Шоптенко и не называла имен, однако на "Танцах со звездами" спортсменка - это Ольга Харлан, актер - Артур Логай и Константин Войтенко. А вот звезд шоу-бизнеса трое - Александра Зарицкая, MELOVIN и Дмитрий Каднай, у которого коронавирус и один эфир он из-за этого пропустил. Поэтому, кто из них будет финалистом - пока непонятно.
Алена Шоптенко назвала финалистов "Танцев со звездами" (видео: YouTube)
Напомним, судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар призналась, что потенциальным победителем в этом сезоне может стать Дмитрий Каднай и Артур Логай. По словам известной балерины, оба проявили себя очень темпераментно.
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