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Танцы со звездами 2021: главный хореограф шоу рассказала, кто будет в финале

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Среда 27 октября 2021 21:41
Танцы со звездами 2021: главный хореограф шоу рассказала, кто будет в финале Фото: Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)
Автор: Роман Мирончук

"Танцы со звездами 2021" перешли экватор, и главный хореограф проекта Алена Шоптенко назвала, кто, по ее мнению, будет в финале шоу.

Об этом она рассказала в программе "Сніданок з 1+1"

Ведущие программы попросили назвать тройку тех, кто может попасть в финал. Шоптенко сначала вообще не хотела ничего говорить об этом, поскольку она работает с этими людьми каждый день. Но потом немного разоткровенничалась.

"Мне кажется, что в финале точно будет спортсменка, потому что на самом деле это было бы интересно, актер и, думаю, кто-то из шоу-бизнеса", - отметила хореограф.

Хотя Шоптенко и не называла имен, однако на "Танцах со звездами" спортсменка - это Ольга Харлан, актер - Артур Логай и Константин Войтенко. А вот звезд шоу-бизнеса трое - Александра Зарицкая, MELOVIN и Дмитрий Каднай, у которого коронавирус и один эфир он из-за этого пропустил. Поэтому, кто из них будет финалистом - пока непонятно.

Алена Шоптенко назвала финалистов "Танцев со звездами" (видео: YouTube)

Напомним, судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар призналась, что потенциальным победителем в этом сезоне может стать Дмитрий Каднай и Артур Логай. По словам известной балерины, оба проявили себя очень темпераментно.

Мы также писали о том, что Илона Гвоздева обвинила MELOVIN в халатности на "Танцах со звездами". Певец не стеснялся в выражениях в ответ.

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Танцы со звездами Алена Шоптенко
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