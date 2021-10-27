Танці з зірками 2021: головний хореограф шоу розповіла, хто буде у фіналі

"Танці з зірками 2021" перейшли екватор, і головний хореограф проєкту Олена Шоптенко назвала, хто, на її думку, буде у фіналі шоу.

Про це вона розповіла в програмі " Сніданок з 1+1 "

Ведучі програми попросили назвати трійку тих, хто може потрапити у фінал. Шоптенко спочатку взагалі не хотіла нічого говорити про це, оскільки вона працює з цими людьми щодня. Але потім трохи розговорилася.

"Мені здається, що у фіналі точно буде спортсменка, тому що насправді це було б цікаво, актор і, думаю, хтось із шоу-бізнесу", - зазначила хореограф.

Хоча Шоптенко і не називала імен, проте на "Танцях з зірками" спортсменка - це Ольга Харлан, актор - Артур Логай і Костянтин Войтенко. А ось зірок шоу-бізнесу троє - Олександра Зарицька, MELOVIN і Дмитро Каднай, у якого коронавірус і один ефір він через це пропустив. Тому, хто з них буде фіналістом - поки незрозуміло.

Олена Шоптенко назвала фіналістів "Танців з зірками" (відео: YouTube)