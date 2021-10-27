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Танці з зірками 2021: головний хореограф шоу розповіла, хто буде у фіналі

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Середа 27 жовтня 2021 21:41
Танці з зірками 2021: головний хореограф шоу розповіла, хто буде у фіналі Фото: Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)
Автор: Роман Мирончук

"Танці з зірками 2021" перейшли екватор, і головний хореограф проєкту Олена Шоптенко назвала, хто, на її думку, буде у фіналі шоу.

Про це вона розповіла в програмі "Сніданок з 1+1"

Ведучі програми попросили назвати трійку тих, хто може потрапити у фінал. Шоптенко спочатку взагалі не хотіла нічого говорити про це, оскільки вона працює з цими людьми щодня. Але потім трохи розговорилася.

"Мені здається, що у фіналі точно буде спортсменка, тому що насправді це було б цікаво, актор і, думаю, хтось із шоу-бізнесу", - зазначила хореограф.

Хоча Шоптенко і не називала імен, проте на "Танцях з зірками" спортсменка - це Ольга Харлан, актор - Артур Логай і Костянтин Войтенко. А ось зірок шоу-бізнесу троє - Олександра Зарицька, MELOVIN і Дмитро Каднай, у якого коронавірус і один ефір він через це пропустив. Тому, хто з них буде фіналістом - поки незрозуміло.

Олена Шоптенко назвала фіналістів "Танців з зірками" (відео: YouTube)

Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар зізналася, що потенційним переможцем цього сезону може стати Дмитро Каднай та Артур Логай. За словами відомої балерини, обидва проявили себе дуже темпераментно.

Ми також писали про те, що Ілона Гвоздьова звинуватила MELOVIN в недбалості на "Танцях з зірками". Співак не соромився у виразах у відповідь.

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Танцы со звездами Алена Шоптенко
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