Танцы со звездами 2019: Ризатдинова в "зловещем" образе покорила зрителей

В шоу Танцы со звездами 2019 Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров снова наделали шума. В прямом эфире 29 сентября Анна и Александр перевоплотились в героев популярного сериала "Семейка Адамсов".

К чему бы это? Дело в том, что тема шестого выпуска Танцев со звездами 2019 - "Вечер кинофильмов". Сегодня звездные участники шоу воссоздают сцены из известных кинолент и превращаются в своих любимых кумиров.

Ча-ча-ча Ризатдиновой и Прохорова понравилось не только зрителям, но и судьям шоу. Екатерина Кухар даже подарила Анне Ризатдиновой череп ее "фамильной косули Матильды".

Добавим, что на паркет с Анной и Александром вышли "неудачники" прошлых выпусков – Серега и Надежда Матвеева.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на Танцах со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Супер! Сегодня просто супер! Я даже рот раскрыла, когда Яма начал свою речь. А потом оказалось, он начал с шутки. Ризатдинова сегодня супер!

Аня сама сильная участница всех выпуски Танцев. Пластика на высоте, поддержки, постановка ... Ну очень круто!

Это лучшая пара в этом сезоне, они молодцы!

Это великолепно! Какие ноги! Лучше нет в проекте;

Шикарно! Впрочем, как всегда!

Мне очень понравилось;

лучший номер.

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