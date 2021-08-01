Танцующий на выпускном 31-летний директор школы Василий стал звездой соцсетей (видео)

Новоиспеченный директор стал звездой сначала местного масштаба, а впоследствии и всеукраинского. Ведь он единственный танцующий мужчина-педагог среди шести учителей. Василию Васильевичу отвели центральную партию в постановке, и справился он на 12 баллов!

Василий Маслей вернулся в родные места после университета. В школе села Маячка Новосанжарского района он преподавал историю и правоведение. А в июле 2021-го педагог выиграл конкурс на должность директора школы.

В 2017 году Василий Маслей устроил выпускникам подарок - вместе с другими учителями станцевал для детей под песню Эдит Пиаф. Перфоманс произвел настоящий фурор, в то время учителя каждый год делают детям такой подарок.

Нынешний танец с выпускного бала в Маячке просто разорвал соцсети. За месяц видео собрало более 1,1 миллиона просмотров, 1,6 тысячи комментариев и 6 тысяч репостов. 350 тысяч просмотров видео на YouTube.

Выбирая песню на выпускной-2021, остановились на Galibri & Mavik "Федерико Феллини", ведь песня популярна среди молодежи. Из-за этого было и немало критики, ведь песня русскоязычная, исполняет ее российская группа.

"Я спокойно отношусь к критике. Мы живем в независимой демократической стране и каждый имеет право на свое мнение, мы не можем нравиться всем. Настоящий лидер должен уметь достойно принимать критику. А, возможно, кому-то просто завистливо, потому что им так не удалось", - прокомментировал Василий Маслей, пишет kolo.news.

Видео: танец учителей села Маячка