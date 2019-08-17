Танці з зірками 2019: названы все знаменитости, которые примут участие в проекте

Стали известны имена всех звездных участников шоу
Новый сезон популярного шоу "Танці з зірками" начнется уже совсем скоро – 25 августа. В этом году произойдут небольшие изменения в составе жюри. Так, место MONATIK займет известный британский хореограф Франсиско Гомес, который уже был судьей на другом украинском проекте "Танцюють всі".
Организаторы "Танці з зірками" назвали имена всех знаменитостей, которые будут на шоу. Среди них есть певцы, актеры, телеведущие и есть даже одна спортсменка.
Владимир Остапчук
Украинский телеведущий и шоумен известен зрителям, как ведущий "Евровидения-2017", но и таки программ, как "Икона стиля", "Инспектор. Міста", "Король десертов", "Большие танцы", "Минус один".
Виктория Булитко
Актриса "Дизель шоу" также примет участие в проекте "Танці з зірками". Телезрители могли ее запомнить по проекту "На троих".
Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)
Михаил Кукуюк
Известный украинский актер снимался в таких фильмах, как "Фабрика счастья", "Только любовь", "Домашний арест", "Свингеры", "Сказка о деньгах".
Надежда Матвеева
Популярная украинская телеведущая Надежда Матвеева прославилась благодаря программам "Все будет хорошо" и "Все будет вкусно".
Алексей Яровенко
Учувствовать в танцевальном шоу также будет украинский актер, который снялся в таких известных сериалах и фильмах, как "Крепостная", "Бывшие", "Жить ради любви", "Хороший парень", "Мухтар".
Ксения Мишина
В проекте примет участие и актриса популярного украинского сериала "Крепостная".
Людмила Барбир
Украинская телеведущая "Сніданок з 1+1" также решила принять участие в новом сезоне проекта. Стоит отметить, что у нее есть опыт съемок в кино: "За все тебя благодарю", "Мухтар", "Две стороны одной Анны", "Женский доктор", "1+1 дома".
Людмила Барбир (фото: instagram.com/liudmila.barbir)
MARUV
Известная украинская певица также примет участие в "Танці з зірками". Славу певице принесли такие песни, как Drunk Groove и Siren Song.
Даниэль Салем
Новый ведущий "Одруження наосліп" решил попробовать свои силы в проекте. Телеведущий снимался в таких программах, как "Красавчик Даниэль", "Любовь на выживание", "Хулиганы".
Серега
Белорусский рэпер, который прославился хитом "Черный бумер", также примет участие в танцевальном шоу.
Анна Ризатдинова
Украинская призерка олимпийских игр по художественной гимнастике появится в программе "Танці з зірками".
Елена Кравец
Актриса студии "Квартал 95" не смогла обойти стороной танцевальный проект и решила стать его участницей.
Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)
TAYANNA
Украинская певица и телеведущая всегда мечтала попасть на "Танці з зірками" и вот ее мечта сбылась.
Дзидзьо
Музыкант и актер Дзидзьо (Михаил Хома) также примет участие в "Танці з зірками".
Напомним, что TAYANNA ошеломила соблазнительным танцем на репетиции Танці з зірками 2019.
Ранее сообщалось о том, что MARUV рассекретила страстную мечту.