Танці з зірками 2019: названы все знаменитости, которые примут участие в проекте

Новый сезон популярного шоу "Танці з зірками" начнется уже совсем скоро – 25 августа. В этом году произойдут небольшие изменения в составе жюри. Так, место MONATIK займет известный британский хореограф Франсиско Гомес, который уже был судьей на другом украинском проекте "Танцюють всі".

Организаторы "Танці з зірками" назвали имена всех знаменитостей, которые будут на шоу. Среди них есть певцы, актеры, телеведущие и есть даже одна спортсменка.

Владимир Остапчук

Украинский телеведущий и шоумен известен зрителям, как ведущий "Евровидения-2017", но и таки программ, как "Икона стиля", "Инспектор. Міста", "Король десертов", "Большие танцы", "Минус один".

Виктория Булитко

Актриса "Дизель шоу" также примет участие в проекте "Танці з зірками". Телезрители могли ее запомнить по проекту "На троих".

Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)

Михаил Кукуюк

Известный украинский актер снимался в таких фильмах, как "Фабрика счастья", "Только любовь", "Домашний арест", "Свингеры", "Сказка о деньгах".

Надежда Матвеева

Популярная украинская телеведущая Надежда Матвеева прославилась благодаря программам "Все будет хорошо" и "Все будет вкусно".

Алексей Яровенко

Учувствовать в танцевальном шоу также будет украинский актер, который снялся в таких известных сериалах и фильмах, как "Крепостная", "Бывшие", "Жить ради любви", "Хороший парень", "Мухтар".

Ксения Мишина

В проекте примет участие и актриса популярного украинского сериала "Крепостная".

Людмила Барбир

Украинская телеведущая "Сніданок з 1+1" также решила принять участие в новом сезоне проекта. Стоит отметить, что у нее есть опыт съемок в кино: "За все тебя благодарю", "Мухтар", "Две стороны одной Анны", "Женский доктор", "1+1 дома".

Людмила Барбир (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

MARUV

Известная украинская певица также примет участие в "Танці з зірками". Славу певице принесли такие песни, как Drunk Groove и Siren Song.

Даниэль Салем

Новый ведущий "Одруження наосліп" решил попробовать свои силы в проекте. Телеведущий снимался в таких программах, как "Красавчик Даниэль", "Любовь на выживание", "Хулиганы".

Серега

Белорусский рэпер, который прославился хитом "Черный бумер", также примет участие в танцевальном шоу.

Анна Ризатдинова

Украинская призерка олимпийских игр по художественной гимнастике появится в программе "Танці з зірками".

Елена Кравец

Актриса студии "Квартал 95" не смогла обойти стороной танцевальный проект и решила стать его участницей.

Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)

TAYANNA

Украинская певица и телеведущая всегда мечтала попасть на "Танці з зірками" и вот ее мечта сбылась.

Дзидзьо

Музыкант и актер Дзидзьо (Михаил Хома) также примет участие в "Танці з зірками".

Напомним, что TAYANNA ошеломила соблазнительным танцем на репетиции Танці з зірками 2019.

Ранее сообщалось о том, что MARUV рассекретила страстную мечту.