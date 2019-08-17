Танці з зірками 2019: названі всі знаменитості, які візьмуть участь у проекті

Стали відомі імена всіх зоряних учасників шоу
Новий сезон популярного шоу "Танці з зірками" розпочнеться вже зовсім скоро – 25 серпня. В цьому році відбудуться невеликі зміни в складі журі. Так, місце MONATIK займе відомий британський хореограф Франсиско Гомес, який вже був суддею на іншому українському проекті "Танцюють всі".
Організатори "Танці з зірками" назвали імена всіх знаменитостей, які будуть на шоу. Серед них є співаки, актори, телеведучі і є навіть одна спортсменка.
Володимир Остапчук
Український телеведучий і шоумен відомий глядачам, як ведучий "Євробачення-2017", але і таки програм, як "Ікона стилю", "Інспектор. Міста", "Король десертів", "Великі танці", "Мінус один".
Вікторія Булітко
Актриса "Дизель шоу" також візьме участь у проекті "Танці з зірками". Телеглядачі могли її запам'ятати за проектом "На трьох".
Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)
Михайло Кукуюк
Відомий український актор знімався в таких фільмах, як "Фабрика щастя", "Тільки любов", "Домашній арешт", "Свінг", "Казка про гроші".
Надія Матвєєва
Популярна українська телеведуча Надія Матвєєва прославилася завдяки програмам "Все буде добре" і "Все буде смачно".
Олексій Яровенко
Брати участь у танцювальному шоу також буде український актор, який знявся в таких відомих серіалах і фільмах, як "Кріпостна"., "Колишні", "Жити заради любові", "Хороший хлопець", "Мухтар".
Мішина Ксенія
У проекті візьме участь і актриса популярного українського серіалу "Кріпостна".
Людмила Барбір
Українська телеведуча "Сніданок з 1+1" також вирішила взяти участь у новому сезоні проекту. Варто зазначити, що у неї є досвід зйомок у кіно: "За все тобі дякую", "Мухтар", "Дві сторони однієї Анни", "Жіночий доктор", "1+1 вдома".
Людмила Барбір (фото: instagram.com/liudmila.barbir)
MARUV
Відома українська співачка також візьме участь в "Танці з зірками". Славу співачці принесли такі пісні, як Drunk Groove і Siren Song.
Даніель Салем
Новий ведучий "Одруження наосліп" вирішив спробувати свої сили в проекті. Телеведучий знімався в таких програмах, як "Красень Даніель", "Любов на виживання", "Хулігани".
Серьога
Білоруський репер, який прославився хітом "Чорний бумер", також візьме участь у танцювальному шоу.
Анна Різатдінова
Українська призерка олімпійських ігор з художньої гімнастики з'явиться в програмі "Танці з зірками".
Олена Кравець
Актриса студії "Квартал 95" не змогла обійти стороною танцювальний проект і вирішила стати його учасницею.
Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)
TAYANNA
Українська співачка і телеведуча завжди мріяла потрапити на "Танці з зірками" і ось її мрія збулася.
Дзідзьо
Музикант і актор Дзідзьо (Михайло Хома) також візьме участь в "Танці з зірками".
Нагадаємо, що TAYANNA приголомшила спокусливим танцем на репетиції Танці з зірками 2019.
Раніше повідомлялося про те, що MARUV розсекретила пристрасну мрію.