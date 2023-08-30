Часто ходив на цвинтар. Дружина воїна, на чиїй могилі танцювали дівчата, розповіла про всю правду про чоловіка

Не варто вірити чуткам

На своїй сторінці у Facebook Ольга Нацевич повідомила, що вона - друга дружина військового із 95-ої бригади Сергія Семененка. Дівчата, які танцювали на його могилі - його дочки від першого шлюбу.

Вона зазначає, що спочатку хотіла пройти повз ганебний скандал, але потім вирішила розповісти українцям, ким би насправді її чоловік, бо в мережі поповзло безліч неприємних чуток про Сергія.

Дівчатам, які танцювали на могилі батька - 23 роки та 26 років. Вони від першого шлюбу Сергія. З другою дружиною він познайомився через два роки після розриву стосунків із мамою старших дочок. У другому шлюбі він прожив 16 років і там також підростає двоє дітей.

Про старших доньок Семененко дбав, приділяв їм увагу, допомагав фінансово до останніх днів, регулярно з ними бачився, дав їм вищу освіту. Ольга зазначає, що він любив дівчаток і ні в чому їм не відмовляв.

Що відомо про Сергія Семененка

Дружина розповіла для програми "Сніданок 1+1", що у 2014 році Сергій спеціально поїхав до Житомира, щоб потрапити саме до тієї бригади ЗСУ, де хотів служити та уклав річний контракт. Він пішов до АТО добровольцем і сказав дружині, що треба зупинити ворога. Окупантів він називав раковою пухлиною.

Через рік він повернувся до цивільного життя, мав майстерню з встановлення газу на автомобілі. А у 2021, мабуть, відчуваючи наближення війни, він нишком від рідних знову підписав контракт із ЗСУ і потрапив до 95-ї бригади.

Про контракт рідні дізналися лише у день загибелі Сергія під Ізюмом - 20 березня 2022 року. За два дні до загибелі Семененко врятував свого побратима.

Сергій був дуже принциповою, надійною і чуйною людиною. А ще - нетерпимим до будь-якої несправедливості, намагався всім допомагати та всіх захищати. Він був чудовим батьком - як для старших дочок від першого шлюбу, так і для молодших.

Мама військового додала, що він часто відвідував місця, де поховані його побратими, ставився з повагою до цього і не розумів традицію приходити на цвинтар тільки в поминальні дні.

Що загрожує дівчатам за танці на могилах

Дві повнолітні дівчата відвідали Лісовий цвинтар та станцювали біля могили свого батька, а також інших захисників України. Таким чином вони хотіли "вшанувати" пам'ять загиблих.

Відео швидко завірусилося в мережі, обурені українці повідомили поліцію. У Деснянському управлінні розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України - наруга над могилами. Дівчатам загрожує обмеження волі терміном від 3 до 5 років чи позбавлення волі той самий термін.

Варто зазначити, що дівчата записали відео зі щирими вибаченнями за вчинок. Яке вони отримають покарання - поки що невідомо.

Думки про їхній вчинок розділилися. Більшість українців висловили свій гнів та обурення, однак є й захисники дівчат, які припустили, що ця акція не була спрямована на осквернення могили чи зневагу до пам'яті захисників України. Можливо, батько дівчат колись сам сказав, що не хотів би на своїй могилі сліз.