У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-воїна: що їм тепер "світить"
У Києві дві повнолітні сестри влаштували танці на могилі батька, який загинув на війні. Це сталося на Лісовому цвинтарі, і дівчата виклали танці у соцмережу.
Про це інцидент повідомила Національна поліція Києва.
Деталі інциденту на Лісовому цвинтарі
На відео показано, як дівчата красуються на могилі. Тут похований їхній батько з 95-ої бригади.
Відео в мережі викликало обурення в українців, вони повідомили поліцію. Після цього дівчата вибачилися, але надто пізно, справою вже зайнялася поліція.
Що світить дівчатам за танці на могилі
Як стало відомо, дві сестри прийшли на Лісовий цвинтар і вирішили в такий спосіб "вшанувати" пам'ять загиблих захисників України. Вони станцювали не лише на могилі батька, а й інших захисників.
Двох сестер затримала поліція (t.me/gunpKyiv)
Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України - наруга над могилою. Вирішується питання про повідомлення про підозру.
Фігуранткам загрожує обмеження волі терміном від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.
Нагадаємо, що у Києві чоловік запустив салют із багатоповерхівки.