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"Там, де я максимально потрібна": лікар Наталія Лелюх розповіла про допомогу на деокупованих територіях

Гінеколог Наталія Лелюх (фото: vogue ua)
Автор: Ілона Свиридова

До повномасштабної війни Наталія Лелюх була відомою гінекологинею, вела "Жіночий клуб", популяризувала науку про здоров’я жінки. Тепер вона допомагає людям на деокупованих територіях: збирає, сортує й доставляє ліки, консультує, повертає віру тим, хто вже на межі відчаю.

В інтерв'ю Vogue Наталія розповіла, як за час війни змінилось її життя.

У перші дні великої війни лікарка шукала свій шлях - поговорила з волонтерами та почала допомагати. У червні поновила приймання пацієнтів: їздила у деокуповані села, працювала у зруйнованих лікарнях, - там, де люди вже втратили надію бути почутими.

"Там я потрібна. Звісно, я не вилікую інсульт нараз, не врятую всіх, але я залишаю людям віру в те, що допомога буде, що їх не забули, що приїде лікар, який вислухає і просто потримає за руку, залишить ліки й дасть корисні поради", - розповіла Наталя.

Першопричиною всього Наталія вважає Майдан. Каже: "Мій шлях до мене сьогоднішньої почався тоді". У день розстрілів її не було на Майдані: чергувала в лікарні. Зізнається, що тільки тепер змогла хоч трошки відпрацювати ту провину.

"Насамперед я лікар. Я - Доктор Наташа. Це і є я. І саме тепер я роблю те, що маю робити. Те, для чого я насправді тут. Там, де я максимально потрібна. Там, де мій досвід найкорисніший", - каже вона.

Історія Наталія увійшла в архів музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть й свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії (800) 509 001.

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