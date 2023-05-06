"Там, де я максимально потрібна": лікар Наталія Лелюх розповіла про допомогу на деокупованих територіях

У перші дні великої війни лікарка шукала свій шлях - поговорила з волонтерами та почала допомагати. У червні поновила приймання пацієнтів: їздила у деокуповані села, працювала у зруйнованих лікарнях, - там, де люди вже втратили надію бути почутими.

"Там я потрібна. Звісно, я не вилікую інсульт нараз, не врятую всіх, але я залишаю людям віру в те, що допомога буде, що їх не забули, що приїде лікар, який вислухає і просто потримає за руку, залишить ліки й дасть корисні поради", - розповіла Наталя.

Першопричиною всього Наталія вважає Майдан. Каже: "Мій шлях до мене сьогоднішньої почався тоді". У день розстрілів її не було на Майдані: чергувала в лікарні. Зізнається, що тільки тепер змогла хоч трошки відпрацювати ту провину.

"Насамперед я лікар. Я - Доктор Наташа. Це і є я. І саме тепер я роблю те, що маю робити. Те, для чого я насправді тут. Там, де я максимально потрібна. Там, де мій досвід найкорисніший", - каже вона.

Історія Наталія увійшла в архів музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть й свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії (800) 509 001.