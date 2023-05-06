"Там, где я максимально нужна": врач Наталья Лелюх рассказала о помощи на деоккупированных территориях

В первые дни Великой войны врач искала свой путь - поговорила с волонтерами и начала помогать. В июне возобновила прием пациентов: ездила в деоккупированные села, работала в разрушенных больницах, - там, где люди уже отчаялись быть услышанными.

"Там я нужна. Конечно, я не вылечу инсульт сейчас, не спасу всех, но я оставляю людям веру в то, что помощь будет, что их не забыли, что приедет врач, который выслушает и просто подержит за руку, оставит лекарства и даст полезные советы", - рассказала Наталья.

Первопричиной всего Наталья считает Майдан. Говорит: "Мой путь ко мне сегодняшнему начался тогда". В день расстрелов ее не было на Майдане: дежурила в больнице. Признается, что только теперь смогла хоть немного отработать вину.

"Прежде всего я врач. Я - Доктор Наташа. Это и есть я. И именно теперь я делаю то, что должен делать. То, для чего я на самом деле здесь. Там, где я максимально нужна. Там, где мой опыт самый полезный", - говорит она.

История Наталья вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите и свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии (800) 509 001.