Талісмани, ритуали та ванни з кров'ю: 7 зірок, які практикують магію

Багато голлівудських зірок мають вельми незвичайні захоплення. Поки одні колекціонують рідкісні предмети, інші цікавляться містикою та езотерикою. Наприклад, Вікторія Бекхем завжди носить із собою особливий талісман, Брітні Спірс використовує ляльку-вуду, а Шер вірить у привидів.

Більше про те, які магічні практики приваблюють знаменитостей - дізнайтесь у нашому матеріалі на РБК-Україна (проект Styler)..

Шер

Серед шанувальників Шер існують чутки, що співачка захоплюється окультизмом. Дехто стверджує, що для набуття свого унікального голосу вона нібито використовувала ритуали темної магії та принесла в жертву співочого птаха. Однак Шер ніколи публічно не підтверджувала ці домисли. Проте вона зізнавалася у вірі в привидів і розповідала, що іноді відчуває присутність свого покійного чоловіка Соні Боно поруч із собою.

Шер (фото: instagram.com/cher)

Лана Дель Рей

Лана Дель Рей переконана в існуванні потойбічних сил. У 2017 році вона відверто зізналася, що намагалася використати темне чаклунство проти тодішнього президента США Дональда Трампа.

"Ваші думки мають силу, вони стають словами, слова стають діями, а дії призводять до фізичних змін. Я дійсно вірю, що слова - одна з найсильніших форм магії. У душі я трохи містик", - розповіла Лана.

Лана Дель Рей (фото: instagram.com/honeymoon)

Бейонсе

У 2018 році барабанщиця Кімберлі Томпсон подала позов проти Бейонсе, звинувачуючи співачку у використанні темної магії, нібито накладеної на неї, і навіть у жертвопринесенні її кошеняти. Незважаючи на відхилення позову судом, деякі шанувальники підхопили цю теорію з огляду на чутки про зв'язок Бейонсе і Джей Зі з ілюмінатами.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Дженніфер Лопес

У 2011 році іспаномовні ЗМІ поширили історію, розказану жінкою, яка мала стосунки з Охані Ноа, першим чоловіком Дженніфер Лопес. Вона стверджувала, що співачка познайомила колишнього чоловіка зі своєю хрещеною, яка володіє магічними здібностями.

За допомогою цієї жінки, Лопес нібито могла наводити порчу на ворогів і приворожувати чоловіків. Однак Дженніфер Лопес ніяк не прокоментувала ці чутки.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем вірить у магічні ритуали на удачу, але використовує не темну магію, а силу кристалів. В інтерв'ю Elle вона розповіла, що носить із собою колекцію цих талісманів, оскільки вірить у їхню позитивну енергію.

Перед модними показами вона роздає кристали своїй команді для удачі. У 2018 році Бекхем навіть включила аксесуари з кристалами в колекцію Pre-Fall, щоб поділитися цим чаклунством з шанувальниками.

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham​​​​​​​)

Брітні Спірс

Брітні Спірс також вірить у магічну силу кристалів, збираючи колекцію каменів і мінералів, які, на її думку, допомагають їй налаштуватися на позитивну енергію. Однак у житті співачки були моменти, пов'язані з більш похмурою магією.

У 2006 році папараці зняли Брітні з предметом, що нагадує ляльку-вуду, що викликало хвилю спекуляцій у таблоїдах про те, що співачка могла вдатися до темного магічного ритуалу.

Брітні Спірс​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Гвінет Пелтроу

Засновниця wellness-імперії The Goop, Гвінет Пелтроу, вважає, що кожному необхідно захищатися від негативного енергетичного впливу. Щоб допомогти своїм шанувальникам очистити енергію і захистити свою ауру від негативних впливів, кілька років тому вона випустила спеціальний спрей для захисту від "енергетичних вампірів".

До його складу входять такі інгредієнти, як рожева вода, частинки дорогоцінного каміння, а також місячне світло і любов, які, за її словами, допомагають боротися зі злом.

Гвінет Пелтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow​​​​​​​)