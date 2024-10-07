Талисманы, ритуалы и ванны с кровью: 7 звезд, практикующих магию

Многие голливудские звезды имеют весьма необычные увлечения. Пока одни коллекционируют редкие предметы, другие интересуются мистикой и эзотерикой. К примеру, Виктория Бекхэм всегда носит с собой особый талисман, Бритни Спирс использует куклу-вуду, а Шер верит в привидений.

Больше о том, какие магические практики привлекают знаменитостей - узнайте в нашем материале на РБК-Украина (проект Styler).

Шер

Среди поклонников Шер существуют слухи, что певица увлекается оккультизмом. Некоторые утверждают, что для обретения своего уникального голоса она якобы использовала ритуалы темной магии и принесла в жертву певческую птицу. Однако Шер никогда публично не подтверждала эти домыслы. Однако она признавалась в вере в призраков и рассказывала, что иногда чувствует присутствие своего покойного мужа Сони Боно рядом с собой.

Шер (фото: instagram.com/cher)

Лана Дель Рэй

Лана Дель Рэй убеждена в существовании потусторонних сил. В 2017 году она откровенно призналась, что пыталась использовать темное колдовство против тогдашнего президента США Дональда Трампа.

"Ваши мысли имеют силу, они становятся словами, слова становятся действиями, а действия приводят к физическим изменениям. Я действительно верю, что слова - одна из сильнейших форм магии. В душе я немного мистик", - рассказала Лана.

Лана Дель Рэй (фото: instagram.com/honeymoon)

Бейонсе

В 2018 году барабанщица Кимберли Томпсон подала иск против Бейонсе, обвиняя певицу в использовании темной магии, якобы наложенной на нее, и даже в жертвоприношении ее котенка. Несмотря на отклонение иска судом, некоторые поклонники подхватили эту теорию, учитывая слухи о связи Бейонсе и Джей Зи с иллюминатами.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Дженнифер Лопес

В 2011 году испаноязычные СМИ распространили историю, рассказанную женщиной, имевшей отношения с Охани Ноа, первым мужем Дженнифер Лопес. Она утверждала, что певица познакомила бывшего мужа со своей крестной, обладающей магическими способностями.

С помощью этой женщины Лопес якобы могла наводить порчу на врагов и привораживать мужчин. Однако Дженнифер Лопес никак не прокомментировала эти слухи.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм верит в волшебные ритуалы на удачу, но использует не темную магию, а силу кристаллов. В интервью Elle она рассказала, что носит с собой коллекцию этих талисманов, поскольку верит в их положительную энергию.

Перед модными показами она раздает кристаллы своей команде для удачи. В 2018 году Бекхэм даже включила аксессуары с кристаллами в коллекцию Pre-Fall, чтобы поделиться этим колдовством с поклонниками.

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham​​)

Бритни Спирс

Бритни Спирс также верит в магическую силу кристаллов, собирая коллекцию камней и минералов, которые, по ее мнению, помогают ей настроиться на положительную энергию. Однако в жизни певицы были моменты, связанные с более мрачной магией.

В 2006 году папарацци сняли Бритни с предметом, напоминающим куклу-вуду, что вызвало волну спекуляций в таблоидах о том, что певица могла прибегнуть к темному магическому ритуалу.

Бритни Спирс (фото: Getty Images)

Гвинет Пэлтроу

Основательница wellness-империи The Goop, Гвинет Пэлтроу, считает, что каждому необходимо защищаться от негативного энергетического воздействия. Чтобы помочь своим поклонникам очистить энергию и оградить свою ауру от негативных влияний, несколько лет назад она выпустила специальный спрей для защиты от "энергетических вампиров".

В его состав входят такие ингредиенты как розовая вода, частицы драгоценных камней, а также лунный свет и любовь, которые, по ее словам, помогают бороться со злом.

Гвинет Пелтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow​​)