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6 зірок, які страждали на сексуальну залежність

П'ятниця 04 жовтня 2024 09:00
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6 зірок, які страждали на сексуальну залежність Майкл Дуглас і Ліндсі Лохан (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірки не завжди можуть слугувати зразком для наслідування. Багато з них зіштовхувався з боротьбою проти шкідливих звичок і залежностей. Однією з таких згубних прихильностей є сексуальна залежність, яка для деяких людей стає справжньою одержимістю, подібною до наркотику, якого непросто позбутися. Однак знайшлися й ті, хто зумів усвідомити проблему і почати шлях до одужання.

Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Колін Фарелл

Німфоманія виявилася не єдиною залежністю ірландського актора. Колін Фаррелл давно залишив позаду наркотики й алкоголь, а також впорався із сексуальною залежністю після проходження курсу реабілітації.

В одному з інтерв'ю актор зізнався, що його перший сексуальний досвід після лікування був вкрай незадовільним, оскільки він звик до темних кімнат і повного забуття наступного дня.

6 зірок, які страждали на сексуальну залежність

Колін Фарелл (фото: instagram.com/farrellgram)

Каньє Вест

Каньє Вест, безумовно, відомий своєю ексцентричністю. Колись репер зізнався, що журнали Playboy стали джерелом його залежності від порнографії, з якою він не завжди міг впоратися. Ситуація значно погіршилася після трагічної смерті його матері. Вест зізнався, що зіштовхнувся з цим розладом ще у віці п'яти років. Це справді шокуюче.

6 зірок, які страждали на сексуальну залежність

Каньє Вест (фото: Getty Images)

Чарлі Шин

У 1995 році актор зізнався, що витратив 53 тисячі доларів на «інтимні послуги», а до 2000 року заявив, що у нього було близько 5 000 жінок. Ці безладні зв'язки не пройшли безслідно - з 2011 року актор живе з діагнозом ВІЛ.

6 зірок, які страждали на сексуальну залежність

Чарлі Шин (фото: instagram.com/charliesheen)

Майкл Дуглас

Дворазовий лауреат премії "Оскар" став одним із перших серед знаменитостей, хто відкрито зізнався в залежності, яка руйнувала його життя і стосунки з близькими. Пізніше стало відомо, що Майкл боровся із сексоголізмом із чотирнадцяти років, але зміг вчасно усвідомити проблему і пройти курс лікування. Тепер його колишні пристрасті залишилися в минулому.

6 зірок, які страждали на сексуальну залежність

Майкл Дуглас (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas​​​​​​​)

Армі Гаммер

Знаменитостям із сексуальною залежністю рідко вдається приховати свій розлад, і Армі Гаммер - не виняток. Актора переслідують сімейні прокляття, проблеми з наркотиками і безладні зв'язки. Після низки гучних скандалів і "скасування" в суспільстві, Гаммер все ж вирішив пройти курс лікування, щоб позбутися своїх шкідливих звичок остаточно.

6 зірок, які страждали на сексуальну залежність

Армі Гаммер​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Ліндсі Лохан

Один із колишніх коханих співачки й актриси назвав її німфоманкою, стверджуючи, що її ненаситне сексуальне бажання буквально вимотувало його. Ліндсі сама ніколи не робила подібних заяв, але, з огляду на її непросте минуле, це може бути правдоподібним. На щастя, зараз вона взяла своє життя під контроль, знайшла гармонію і нещодавно стала щасливою мамою і дружиною. Ми щиро радіємо за неї.

6 зірок, які страждали на сексуальну залежність

Ліндсі Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan​​​​​​​)

Раніше ми розповідали про 5 зірок, які утримувалися від сексу.

Раніше писали про 5 зірок, які скоїли безглузді злочини.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: People, Daily Mail, The Hollywood Reporter.

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