За таку 1 гривню в Україні дають 20 тисяч: перевірте свої гаманці

В Україні за 1 гривню можна отримати цілих 20 тисяч гривень, адже ця купюра має унікальний номер.
Про це розповіли в розділі "Боністика" на сайті для колекціонерів.
Знаходиться купюра в місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області.
Продавець наголошує, що вартість купюри фіксована, тобто поторгуватися не вдасться. Купити її можна через поштовий сервіс чи при особистій зустрічі.
Фото: violity.com
Така купюра має унікальний номер: ЗН 00000001
Рік випуску: 2004
Банкнота, як запевняє продавець, в ідеальному стані. Вона обережно зберігалася запаяною в оргскло.
Фото: violity.com
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