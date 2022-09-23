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За таку 1 гривню в Україні дають 20 тисяч: перевірте свої гаманці

Фото: В Україні за 1 гривню просять 20 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україні)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні за 1 гривню можна отримати цілих 20 тисяч гривень, адже ця купюра має унікальний номер.

Про це розповіли в розділі "Боністика" на сайті для колекціонерів.

Знаходиться купюра в місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Продавець наголошує, що вартість купюри фіксована, тобто поторгуватися не вдасться. Купити її можна через поштовий сервіс чи при особистій зустрічі.

Фото: violity.com

Чим унікальні гроші?

Така купюра має унікальний номер: ЗН 00000001

Рік випуску: 2004

Банкнота, як запевняє продавець, в ідеальному стані. Вона обережно зберігалася запаяною в оргскло.

Фото: violity.com

Раніше ми писали про 1 гривню, яка збагатить вас на 500 доларів.

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