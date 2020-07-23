У таксистов есть приватные данные пассажиров: кто может этим пользоваться

Службы такси располагают информацией о пассажирах (коллаж РБК-Украина)

В службах такси содержатся приватные данные клиентов

В украинских службах такси содержатся приватные данные пассажиров. Это адрес и телефон. Пассажиры рассказывают, что иногда, даже не сказав адреса, диспетчер уже проговаривает его вслух. Некоторым клиентам это совсем не нравится, хотя диспетчеры объясняют это "черным списком пассажиров", в которые входят недобросовестные люди.

"База "черных" адресов, то есть таких, куда службы такси не подают машины – они есть практически в каждой службе. Причина формирования таких баз – недобросовестные пассажиры. Есть такие, которые организовывают игру – вызывают сразу несколько машин из разных служб, засекают время, кто за сколько времени приезжает. Теперь о том, что фиксируются номера телефонов и адреса. Нынешние технологии таковы, что все можно увидеть, все знать. Считаю, что это нормально. Кроме того, это даже упрощает жизнь клиенту, вызывающему такси", - рассказал изданию "Сегодня" глава профсоюза таксистов Украины Василий Попик.

Юристы считают, что номер телефона, привязанный к адресу в службах такси - вне закона. Например, некоторые личности могут воспользоваться этой информацией и обокрасть квартиру, если база данных попадет в третьи руки.

"Согласно законодательству Украины, получение, обработка, распространение и использование информации без разрешения конкретного физического или юридического лица влечет за собой уголовную ответственность. В данном случае имеет место обработка информации.Такие базы, как правило, попадают в третьи руки. Такие люди могут отследить местонахождение человека, могут навести квартирных воров на его жилье", - сообщил адвокат Иван Либерман.

Кстати, такие базы данных - лакомы кусочек для преступников и мошенников. Продажа этой информации стала выгодным бизнесом. Кстати, такие базы есть не только у таксистов, но и служб доставки еды и прочее.

"Эти базы интересны криминальной среде. Кстати, такими базами располагают не только службы такси, но и службы доставки. Такие сведения могут быть первичным катализатором для противоправных действий. В наши дни защищенности от утечки нет, есть дефицит приватности", – рассказал эксперт в области безопасности Сергей Шабовта.

Как мы ранее писали, правоохранители открыли уголовное производство по факту стрельбы в Киеве. В Подольском районе мужчина стрелял в таксиста.