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Нападение на таксиста в Киеве: стрелку грозит до 7 лет тюрьмы

Киев, Суббота 18 июля 2020 17:50
Нападение на таксиста в Киеве: стрелку грозит до 7 лет тюрьмы
Фото: задержание нападавшего (facebook.com/KyivOperativ)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители возбудили дело

Правоохранители открыли уголовное производство по факту стрельбы в Киеве. В Подольском районе мужчина стрелял в таксиста.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В нападении на водителя такси подозревают 41-летнего жителя Киева, которого задержали на месте преступления. У задержанного изъяли оружие, из которого был ранен таксист, для проведения экспертиз.

Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция квалифицировала нападение на таксиста как хулиганство с применением оружия. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, сегодня в Подольском районе столицы пассажир такси устроил конфликт с водителем, после чего выстрелил в него. Таксис, несмотря на ранение, задержал нападавшего и передал его правоохранителям, которые прибыли на место происшествия.

Также РБК-Украина писало, что стрельба произошла в Херсоне вечером 17 июля; в результате инцидента несовершеннолетний парень получил ранения.

Кроме того, стрельбу по детям устроил нетрезвый житель Бердянска, которому теперь грозит до 7 лет заключения.

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