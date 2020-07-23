У таксистів є приватні дані пасажирів: хто може цим користуватися

Служби таксі володіють інформацією про пасажирів (колаж РБК-Україна)

У службах таксі містяться конфіденційні дані клієнтів

В українських службах таксі містяться конфіденційні дані пасажирів. Це адреса і телефон. Пасажири розповідають, що іноді, навіть не сказавши адреси, диспетчер вже проговорює його вголос. Деяким клієнтам це зовсім не подобається, хоча диспетчери пояснюють це "чорним списком пасажирів", в які входять недобросовісні люди.

"База "чорних" адрес, тобто таких, куди служби таксі не подають машини – вони є практично в кожній службі. Причина формування таких баз – недобросовісні пасажири. Є такі, які організовують гру – викликають відразу кілька машин з різних служб, засікають час, хто за скільки часу приїжджає. Тепер про те, що фіксуються номери телефонів та адреси. Нинішні технології такі, що все можна побачити, все знати. Вважаю, що це нормально. Крім того, це навіть спрощує життя клієнта, що викликає таксі", - розповів виданню "Сегодня" голова профспілки таксистів України Василь Попик.

Юристи вважають, що номер телефону, прив'язаний до адреси в службах таксі - поза законом. Наприклад, деякі особистості можуть скористатися цією інформацією і обікрасти квартиру, якщо база даних потрапить в треті руки.

"Згідно законодавству України, отримання, обробка, розповсюдження та використання інформації без дозволу конкретної фізичної або юридичної особи тягне за собою кримінальну відповідальність. У даному випадку має місце обробка інформації.Такі бази, як правило, потрапляють в треті руки. Такі люди можуть відстежити місцеперебування людини, можуть навести квартирних злодіїв на його житло", - повідомив адвокат Іван Ліберман.

До речі, такі бази даних - ласий шматочок для злодіїв і шахраїв. Продаж цієї інформації став вигідним бізнесом. До речі, такі бази є не тільки у таксистів, але і служб доставки їжі та інше.

"Ці бази цікаві кримінальному середовищу. До речі, такими базами мають не тільки служби таксі, але і служби доставки. Такі відомості можуть бути первинним каталізатором для протиправних дій. В наші дні захищеності від витоку немає, є дефіцит приватності", – розповів експерт в області безпеки Сергій Шабовта.

Як ми раніше писали, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини у Києві. У Подільському районі чоловік стріляв у таксиста.