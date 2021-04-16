Таксист Bolt цинично "кинул" киевлянина на телефон: фото мошенника
Недавно такси Bolt попало в расистский скандал в Запорожье, и вот теперь снова "вляпалось" в неприятную ситуацию. На этот раз - в Киеве. И вновь из-за недобросовестного таксиста.
Об этой ситуации рассказал пассажир, который стал жертвой водителя-афериста. Его слова приведены на Facebook-странице "Киев Оперативный".
По словам мужчины, 12 апреля в четыре часа утра он вызвал такси Bolt на улицу Жилянскую, 7б, чтобы поехать на Оболонский проспект, 21б. На вызов приехал водитель Сергей на Hyundai Sonata.
"Поездка прошла нормально. Я вышел возле Dream Town 2 (там, где "Сильпо") и понял, что забыл телефон в машине. Не теряя времени, я сразу же взял телефон у охраны "Сильпо" и позвонил на свой телефон, но он уже был выключен", - рассказывает пострадавший.
Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)
Утром, когда он восстановил СИМ-карту, сразу же зашел в свой профиль Bolt и связался с водителем.
"Он сказал, что телефон у него, и привезет его завтра. Я сказал, что могу подъехать сегодня и забрать, после чего он сказал, что отправит его почтой. На что я негативно отреагировал и сказал, что мне он нужен сегодня. Сергей сказал, что телефон не у него, и я попросил дать номер того, у кого мой телефон. Он прислал СМС с номером и после этого выключил свой номер и больше не выходил на связь", - отметил мужчина.
Также к посту прикреплен скрин, на котором видно, что телефон обманутого киевлянина "уже где-то в Днепре..."
Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)
Реакция сети на поступок таксиста
В комментариях сотни украинцев возмущены поступком водителя, который работает на Bolt.
- Радуйся, что живой доехал и без травм! Там одни турбодизели за баранкой
- Если телефон с документами - идите в полицию, в течении двух недель вам его вернут, а если документов нет - никто не вернет. У моей дочери выпал телефон на день города, на следующий день написала заявление в полиции, через две недели привезли сами мне на работу
- У Bolt є інструкція на випадок знаходження речей - вони віддаються безкоштовно на одному з офісів
- Вам варто зв'язатися зі службою підтримки і з'ясувати ситуацію
- Якщо водій вкрав телефон - це кримінальний злочин, тут Bolt буде на вашому боці.
- В большинстве своем таксисты - конченые нарки, сейчас огромная редкость - нормальный водитель. Очень жаль, что работать в такси берут всех подряд
- Интересно, на что рассчитывает водила в такой ситуации?! Что клиент просто скажет - ну ладно, окей, нет так нет, я даже не буду поднимать никакого кипиша...
- Ви хочете, щоб вас возили подешевше, і ще вимагаєте якийсь сервіс…
Ранее мы писали, что мошенники в Украине придумали новую схему обмана, и действуют под видом службы такси.