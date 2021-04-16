Таксист Bolt цинично "кинул" киевлянина на телефон: фото мошенника

Недавно такси Bolt попало в расистский скандал в Запорожье, и вот теперь снова "вляпалось" в неприятную ситуацию. На этот раз - в Киеве. И вновь из-за недобросовестного таксиста.

Об этой ситуации рассказал пассажир, который стал жертвой водителя-афериста. Его слова приведены на Facebook -странице "Киев Оперативный".

По словам мужчины, 12 апреля в четыре часа утра он вызвал такси Bolt на улицу Жилянскую, 7б, чтобы поехать на Оболонский проспект, 21б. На вызов приехал водитель Сергей на Hyundai Sonata.

"Поездка прошла нормально. Я вышел возле Dream Town 2 (там, где "Сильпо") и понял, что забыл телефон в машине. Не теряя времени, я сразу же взял телефон у охраны "Сильпо" и позвонил на свой телефон, но он уже был выключен", - рассказывает пострадавший.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Утром, когда он восстановил СИМ-карту, сразу же зашел в свой профиль Bolt и связался с водителем.

"Он сказал, что телефон у него, и привезет его завтра. Я сказал, что могу подъехать сегодня и забрать, после чего он сказал, что отправит его почтой. На что я негативно отреагировал и сказал, что мне он нужен сегодня. Сергей сказал, что телефон не у него, и я попросил дать номер того, у кого мой телефон. Он прислал СМС с номером и после этого выключил свой номер и больше не выходил на связь", - отметил мужчина.

Также к посту прикреплен скрин, на котором видно, что телефон обманутого киевлянина "уже где-то в Днепре..."

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Реакция сети на поступок таксиста

В комментариях сотни украинцев возмущены поступком водителя, который работает на Bolt.