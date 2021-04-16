Таксист Bolt цинічно "кинув" киянина на телефон: фото шахрая

Нещодавно таксі Bolt потрапило в расистський скандал в Запоріжжі, і ось тепер знову "вляпалося" в неприємну ситуацію. На цей раз - в Києві. І знову через несумлінного таксиста.

Про цю ситуацію розповів пасажир, який став жертвою водія-афериста. Його слова наведені на Facebook -сторінці "Київ Оперативний".

За словами чоловіка, 12 квітня о четвертій годині ранку він викликав таксі Bolt на вулицю Жилянську, 7б, щоб поїхати на проспект Оболонський, 21б. На виклик приїхав водій Сергій на Hyundai Sonata.

"Поїздка пройшла нормально. Я вийшов біля Dream Town 2 (там, де "Сільпо") і зрозумів, що забув телефон в машині. Не гаючи часу, я відразу ж взяв телефон в охорони "Сільпо" і зателефонував на свій телефон, але він вже був вимкнений", - розповідає постраждалий.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Вранці, коли він відновив СІМ-карту, відразу ж зайшов в свій профіль Bolt і зв'язався з водієм.

"Він сказав, що телефон у нього, і привезе його завтра. Я сказав, що можу під'їхати сьогодні і забрати, після чого він сказав, що відправить його поштою. На що я негативно відреагував і сказав, що мені він потрібен сьогодні. Сергій сказав, що телефон не у нього, і я попросив дати номер того, у кого мій телефон. Він прислав СМС з номером і після цього вимкнув свій номер і більше не виходив на зв'язок", - зазначив чоловік.

Також до посту прикріплений скрін, на якому видно, що телефон обманутого киянина "вже десь у Дніпрі..."

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Реакція мережі на вчинок таксиста

В коментарях сотні українців обурені вчинком водія, який працює на Bolt.