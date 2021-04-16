Таксист Bolt цинічно "кинув" киянина на телефон: фото шахрая
Нещодавно таксі Bolt потрапило в расистський скандал в Запоріжжі, і ось тепер знову "вляпалося" в неприємну ситуацію. На цей раз - в Києві. І знову через несумлінного таксиста.
Про цю ситуацію розповів пасажир, який став жертвою водія-афериста. Його слова наведені на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
За словами чоловіка, 12 квітня о четвертій годині ранку він викликав таксі Bolt на вулицю Жилянську, 7б, щоб поїхати на проспект Оболонський, 21б. На виклик приїхав водій Сергій на Hyundai Sonata.
"Поїздка пройшла нормально. Я вийшов біля Dream Town 2 (там, де "Сільпо") і зрозумів, що забув телефон в машині. Не гаючи часу, я відразу ж взяв телефон в охорони "Сільпо" і зателефонував на свій телефон, але він вже був вимкнений", - розповідає постраждалий.
Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)
Вранці, коли він відновив СІМ-карту, відразу ж зайшов в свій профіль Bolt і зв'язався з водієм.
"Він сказав, що телефон у нього, і привезе його завтра. Я сказав, що можу під'їхати сьогодні і забрати, після чого він сказав, що відправить його поштою. На що я негативно відреагував і сказав, що мені він потрібен сьогодні. Сергій сказав, що телефон не у нього, і я попросив дати номер того, у кого мій телефон. Він прислав СМС з номером і після цього вимкнув свій номер і більше не виходив на зв'язок", - зазначив чоловік.
Також до посту прикріплений скрін, на якому видно, що телефон обманутого киянина "вже десь у Дніпрі..."
Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)
Реакція мережі на вчинок таксиста
В коментарях сотні українців обурені вчинком водія, який працює на Bolt.
- Радуйся, що живий доїхав і без травм! Там одні турбодизелі за кермом
- Якщо телефон з документами - йдіть в поліцію, протягом двох тижнів вам його повернуть, а якщо документів немає - ніхто не поверне. У моєї дочки випав телефон на день міста, на наступний день написала заяву в поліції, через два тижні привезли самі мені на роботу
- У Bolt є інструкція на випадок знаходження речей - вони віддаються безкоштовно на одному з офісів
- Вам варто зв'язатися зі службою підтримки і з'ясувати ситуацію
- Якщо водій вкрав телефон - це кримінальний злочин, тут Bolt буде на вашому боці
- В більшості своїй таксисти - кінчені нарки, зараз величезна рідкість - нормальний водій. Дуже шкода, що працювати в таксі беруть всіх підряд
- Цікаво, на що розраховує водила в такій ситуації?! Що клієнт просто скаже - ну гаразд, гаразд, немає так немає, я навіть не буду піднімати ніякого кіпішу...
- Ви хочете, щоб вас возили подешевше, і ще вимагаєте якийсь сервіс...
Раніше ми писали, що шахраї в Україні придумали нову схему обману, і діють під виглядом служби таксі.