ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Таксист Bolt цинічно "кинув" киянина на телефон: фото шахрая

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 09:10
Таксист Bolt цинічно "кинув" киянина на телефон: фото шахрая Колаж РБК-Україна: таксист цинічно "кинув" киянина на телефон
Автор: Styler

Нещодавно таксі Bolt потрапило в расистський скандал в Запоріжжі, і ось тепер знову "вляпалося" в неприємну ситуацію. На цей раз - в Києві. І знову через несумлінного таксиста.

Про цю ситуацію розповів пасажир, який став жертвою водія-афериста. Його слова наведені на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

За словами чоловіка, 12 квітня о четвертій годині ранку він викликав таксі Bolt на вулицю Жилянську, 7б, щоб поїхати на проспект Оболонський, 21б. На виклик приїхав водій Сергій на Hyundai Sonata.

"Поїздка пройшла нормально. Я вийшов біля Dream Town 2 (там, де "Сільпо") і зрозумів, що забув телефон в машині. Не гаючи часу, я відразу ж взяв телефон в охорони "Сільпо" і зателефонував на свій телефон, але він вже був вимкнений", - розповідає постраждалий.

Таксист Bolt цинічно &quot;кинув&quot; киянина на телефон: фото шахрая

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Вранці, коли він відновив СІМ-карту, відразу ж зайшов в свій профіль Bolt і зв'язався з водієм.

"Він сказав, що телефон у нього, і привезе його завтра. Я сказав, що можу під'їхати сьогодні і забрати, після чого він сказав, що відправить його поштою. На що я негативно відреагував і сказав, що мені він потрібен сьогодні. Сергій сказав, що телефон не у нього, і я попросив дати номер того, у кого мій телефон. Він прислав СМС з номером і після цього вимкнув свій номер і більше не виходив на зв'язок", - зазначив чоловік.

Також до посту прикріплений скрін, на якому видно, що телефон обманутого киянина "вже десь у Дніпрі..."

Таксист Bolt цинічно &quot;кинув&quot; киянина на телефон: фото шахраяТаксист Bolt цинічно &quot;кинув&quot; киянина на телефон: фото шахрая

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Реакція мережі на вчинок таксиста

В коментарях сотні українців обурені вчинком водія, який працює на Bolt.

  • Радуйся, що живий доїхав і без травм! Там одні турбодизелі за кермом
  • Якщо телефон з документами - йдіть в поліцію, протягом двох тижнів вам його повернуть, а якщо документів немає - ніхто не поверне. У моєї дочки випав телефон на день міста, на наступний день написала заяву в поліції, через два тижні привезли самі мені на роботу
  • У Bolt є інструкція на випадок знаходження речей - вони віддаються безкоштовно на одному з офісів
  • Вам варто зв'язатися зі службою підтримки і з'ясувати ситуацію
  • Якщо водій вкрав телефон - це кримінальний злочин, тут Bolt буде на вашому боці
  • В більшості своїй таксисти - кінчені нарки, зараз величезна рідкість - нормальний водій. Дуже шкода, що працювати в таксі беруть всіх підряд
  • Цікаво, на що розраховує водила в такій ситуації?! Що клієнт просто скаже - ну гаразд, гаразд, немає так немає, я навіть не буду піднімати ніякого кіпішу...
  • Ви хочете, щоб вас возили подешевше, і ще вимагаєте якийсь сервіс...

Раніше ми писали, що шахраї в Україні придумали нову схему обману, і діють під виглядом служби таксі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя такси
LITE
Вагітна дружина Віктора Павліка показала фото на відпочинку: такі щасливі
Вагітна дружина Віктора Павліка показала фото на відпочинку: такі щасливі