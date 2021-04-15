Такси Bolt попало в расистский скандал: "мне рубероид не нужен"

В Запорожье произошел расистский скандал с таксистом компании Bolt, который приехал на вызов, но потом увидел украинку с египтянином и отказался их везти. Кроме того, он сказал оскорбительные слова.
Об этом инциденте рассказало "Это Запорожье" в Instagram.
"Как сообщила жительница Запорожья, она со своим мужем египтянином вызвала такси, но водитель Дмитрий по приезду со словами "мне рубероид не нужен" и "обезьян не вожу", уехал", - говорится в сообщении.
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
Напомним, в Киеве после ужесточения карантина, 5 апреля, службы такси сразу же взвинтили цены.
Мы также писали о том, что мошенники в Украине придумали новую схему обмана, и действуют под видом службы такси.