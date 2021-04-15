Таксі Bolt потрапило в расистський скандал: "мені руберойд не потрібен"

У Запоріжжі стався расистський скандал з таксистом компанії Bolt, який приїхав на виклик, але потім побачив українку з єгиптянином і відмовився їх везти. Крім того, він сказав образливі слова.
Про цей інцидент розповіло "Це Запоріжжя" в Instagram.
"Як повідомила мешканка Запоріжжя, вона зі своїм чоловіком єгиптянином викликала таксі, але водій Дмитро по приїзду зі словами "мені руберойд не потрібен" і "мавп не вожу", поїхав", - йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
Люди, куди ви котитеся;
Я не расистка, і всіляко це засуджую, але ситуація смішна;
Заздрить, що він не єгиптянин;
Яка різниця, людина ж. Він же гроші платить або в карантин зарозумілися і вибирають серед великої кількості замовлень "хочу не хочу". Сволота;
Якщо не провокація, то дуже сумно що такі особистості є;
Доказів немає, зі слів не зрозумій кого, без пояснень другої сторони сидять обзивають водія, жесть;
У мене теж був сумний досвід з Болтом: викликали таксі відвезти друга додому водій відмовився, оскільки один був напідпитку. Чоловікові довелося супроводжувати друга, платити у дві сторони. Я відразу дала 500 грн, послуга коштувала 150. Після приїзду водій так і не віддав чоловікові здачу. Операторів у цього таксі немає, поскаржитися нікуди. Водій нам відповів: "ви самі лохонулись"
Нагадаємо, в Києві після посилення карантину, 5 квітня, служби таксі відразу ж підняли ціни.