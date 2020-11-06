Кто я такой? Конечно, украинец: топ цитаты Михаила Жванецкого про Украину

Легендарный сатирик Михаил Жванецкий умер 6 ноября. Ему было 86 лет, и около года назад народному артисту диагностировали рак. В октябре 2020-го Жванецкий заявил, что прекращает концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

Сатирик написал более десяти книг. Предлагаем лучшие цитаты великого одессита об Украине.

На вопрос, что меня связывает с Украиной, хочется ответить: "А что вас связывает с родителями?"

"Ну что для меня Украина, если я живу здесь июль-август-сентябрь-октябрь-ноябрь. Пока не сравнивается погода. Когда сравнивается - перелетаю. Я здесь родился. В энциклопедическом словаре 1998 года на странице 396 между "жвалы" и "жвачные" есть "Жванецкое городище трипольской культуры у одноименного села в Украине. Хмельницкая область, оборонительный вал, остатки жилищ и двухъярусных гончарных горнов". Так тысячу извинений, кто я такой? Кроме того, что еврей. Конечно, украинец", - писал в одной из книг сатирик.

Жванецкий родился в Одессе, окончил там институт по специальности инженера. В 1960-х начал работать с Аркадием Райкиным и ставил спектакли в Ленинградском театре миниатюр, затем начал выступать самостоятельно.

Наша любовь с Украиной взаимная

"Моя родина - Украина, Одесса, а если представить все это в виде конуса (сначала широко, размашисто идет, а потом заостряется), то пространство большой развалившейся страны - мощной, с гремящими танками и ракетами - становилось все уже, уже... Вот здесь, у основания - Украина, ближе к острию - Одесса, а на самой верхушке - Аркадия, море, и там я..." - говорил сатирик.

Сатирик высказывался про разницу между украинцами и россиянами, называя последних озлобленными.

"Что отличает Россию от Украины в худшую сторону - почему-то озлобленное население. "Россия для русских!"... Ты мне скажи - здесь слышно: "Украина для украинцев!"? - сказал он в интервью Дмитрию Гордону.

Украинцы - сильная нация

В марте 2014-го сатирик высказал свою позицию относительно Революции Достоинства.

Жванецкий считает украинцев сильной нацией, которая смогла свалить с должностей воров.

"Это не исключает того, что могут прийти новые. Но они точно будут знать, что существует сила противодействия, способная дать им отпор", - подчеркнул сатирик.

А "закомплексованное российское большинство", по его словам, оправдывает свое бездействие, свою ненависть и свое бессилие "желанием стабильности", тем, что "они все там бандеровцы и фашисты".

"А на самом деле - это просто зависть, что украинцы смогли, позволили себе, не промолчали... А под конец - да вы нищими там все будете в этом Евросоюзе!.. А в Таможенном союзе все, бл*дь, просто невероятные богачи!" - подчеркнул тогда Жванецкий.

Напомним, что Михаил Жванецкий умер 6 ноября.