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В таком маринаде скумбрия всегда будет вкусной, а селедка - еще вкуснее

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 16:41
В таком маринаде скумбрия всегда будет вкусной, а селедка - еще вкуснее Скриншот видео: скумбрия подготовлена к маринованию (Alina FooDee)
Автор: Светлана Мащенко

Любители рыбки пряного посола обязательно будут в восторге от такого маринада. Даже лук с него сметут в считанные минуты, поэтому овоща можно добавлять много. И не забудьте про кетчуп!

Об этом пишет Etojizn.

Ингредиенты на 2 свежемороженые рыбины (сельди или скумбрии):

  • Лук репчатый - 1 шт. (можно и больше)
  • Кетчуп или томатная паста (пасту надо немного развести водой) - 4 ст. л.
  • Масло подсолнечное - 120 мл
  • Сахар - 2 ст. л.
  • Соль - 1 ст. л.
  • Кориандр горошком - 1 ч. л.
  • Перец черный горошком (или смесь перцев) - 1 ч. л.
  • Перец душистый - 4-6 шт.
  • Лавровый лист - 2-3 шт.
  • Уксус 9% - 50 мл

Пошаговый рецепт приготовления

Помойте и почистите рыбу от внутренностей, черных пленок и порежьте кусочками шириной примерно 2 сантиметра.

Приготовьте маринад. В маленькую кастрюльку или ковш положите кетчуп, влейте масло, добавьте сахар, соль, кориандр, перец, лавровый лист. Хорошо все перемешайте и поставьте на плиту. Соль и сахар должны раствориться, смесь закипеть.

Как только все растворилось и хорошо закипело, влейте уксус, доведите до кипения и снимите с огня. Дайте маринаду остыть до комнатной температуры.

Лук порежьте тонкими полукольцами.

Возьмите посуду подходящего размера. Можно даже стеклянную банку, главное, чтобы он не был металлическим.

На дно посуды выложите половину лука. Затем переложите рыбу, а сверху остатки лука.

В таком маринаде скумбрия всегда будет вкусной, а селедка - еще вкуснее

Залейте все остывшим маринадом, чтобы он полностью покрыл рыбу. Закройте крышкой и поставьте на сутки в холодильник.

Через сутки ваша необычайно вкусная рыбка готова!

В таком маринаде скумбрия всегда будет вкусной, а селедка - еще вкуснееВ таком маринаде скумбрия всегда будет вкусной, а селедка - еще вкуснее

Фото: etojizn

Ранее мы писали, как приготовить необычайно вкусную скумбрию пряного посола в домашних условиях.

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