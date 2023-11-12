Такого ви ще точно не куштували. Як приготувати шоколадні вареники із вишнями (відео)

Шоколадні вареники з вишнями

"Приготуйте десертні вареники з вишнями, якими ви точно усіх здивуєте. Вони дуже смачні", - каже кулінар.

Інгредієнти:

370 г борошна

30 г темного какао

220 г кипʼятку

3 ст. л. олії

1/3 ч. л. солі

для начинки:

вишні і цукор

Як приготувати

Для заварного тіста з'єднайте борошно, какао, сіль, кип'яток, олію і обережно замісіть пластичне тісто, яке не липне до рук. Після цього залиште його відпочити на 30 хв. Потім поділіть його на дві частини. Поверхню тіста посипте борошном і розкачайте у тонкий пласт, а тоді виріжте кружечки.

Наповніть кружечки цукром, покладіть туди вишні, бажано, щоб вони були розморожені, і ретельно защепіть краї.

Відваріть вареники у підсоленій воді протягом 2 хвилин від закипання води. Тоді приготуйте ванільний соус. Нагрійте вершки, додайте цукор і ваніль та, помішуючи, доведіть до загустіння.

Полийте вареники і смакуйте.