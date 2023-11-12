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Такого вы еще точно не пробовали. Как приготовить шоколадные вареники с вишнями (видео)

Как приготовить шоколадные вареники (фото: РБК-Украина)
Автор: Styler

Казалось бы, украинцев трудно удивить варениками, но это возможно, если речь идет о варианте из шоколадного теста и вишневой начинкой. Поверьте, ваши близкие и гости точно оценят вкус этого блюда.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию блогера Anny Cooking в Instagram.

Шоколадные вареники с вишнями

"Приготовьте десертные вареники с вишнями, которыми вы точно всех удивите. Они очень вкусные", - говорит кулинар.

Ингредиенты:

  • 370 г муки
  • 30 г темного какао
  • 220 г кипятка
  • 3 ст. л. масла
  • 1/3 ч. л. соли

для начинки:

  • вишни и сахар

Как приготовить

Для заварного теста соедините муку, какао, соль, кипяток, растительное масло и осторожно замесите пластичное тесто, которое не липнет к рукам. После этого оставьте его отдохнуть на 30 минут. Затем разделите его на две части. Поверхность теста посыпьте мукой и раскатайте в тонкий пласт, затем вырежьте кружочки.

Наполните кружочки сахаром, положите туда вишни, желательно, чтобы они были разморожены, и тщательно защелкните края.

Отварите вареники в подсоленной воде в течение 2 минут после закипания воды. Тогда приготовьте ванильный соус. Нагрейте сливки, добавьте сахар и ваниль, и, помешивая, доведите до загустения.

Полейте вареники и наслаждайтесь их вкусом.

 

Раньше мы писали о том, как приготовить крем-сыр из трех продуктов.

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