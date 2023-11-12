Такого вы еще точно не пробовали. Как приготовить шоколадные вареники с вишнями (видео)

Шоколадные вареники с вишнями

"Приготовьте десертные вареники с вишнями, которыми вы точно всех удивите. Они очень вкусные", - говорит кулинар.

Ингредиенты:

370 г муки

30 г темного какао

220 г кипятка

3 ст. л. масла

1/3 ч. л. соли

для начинки:

вишни и сахар

Как приготовить

Для заварного теста соедините муку, какао, соль, кипяток, растительное масло и осторожно замесите пластичное тесто, которое не липнет к рукам. После этого оставьте его отдохнуть на 30 минут. Затем разделите его на две части. Поверхность теста посыпьте мукой и раскатайте в тонкий пласт, затем вырежьте кружочки.

Наполните кружочки сахаром, положите туда вишни, желательно, чтобы они были разморожены, и тщательно защелкните края.

Отварите вареники в подсоленной воде в течение 2 минут после закипания воды. Тогда приготовьте ванильный соус. Нагрейте сливки, добавьте сахар и ваниль, и, помешивая, доведите до загустения.

Полейте вареники и наслаждайтесь их вкусом.