Такого ви ще не бачили. 5 фільмів для справжніх фанів трилерів

"Клаустрофоби: Без сну"

Цей фільм розповість про жінку, яка наважилася стати піддослідною у клінічних випробовуваннях. Але згодом виявляється, що препарат, який на ній тестували, дуже небезпечний. Якщо вона засне, то помре.

"Наглядачі"

Темний ліс, біля якого постійно ламаються всі машини, приховує в собі надто багато таємниць. І одного разу там опиниться жінка, яка не стане виключенням та теж потрапить у моторошну пастку. Те, що вона побачить, її шокує.

"Усміхайся"

В центрі сюжету - дівчина на ім'я Роуз, яка здійснила мрію свого дитинства та стала лікарем. Але потім з нею трапиться дуже дивна подія, після якої все зміниться. Дівчина зрозуміє, що її моторошні сни стають реальністю, а сама вона у величезній небезпеці.

"Той, що жахає" (Жахливий)

Хто може уявити, що на шляху посеред темної вулиці перед компанією з'явиться моторошний клоун? А двом головним героям цього фільму доведеться опинитися саме в такій ситуації. Клоун зникне, але дуже швидко знову дасть про себе знати. І про це вже неможливо забути.

"Спуск"

Моторошна історія розповість про подружок, які вирушили у дуже небезпечну подорож. Екстремальний відпочинок не принесе їм жодної радості, все почне йти не за планом вже тоді, коли дівчатам доведеться прокладати нові маршрути небезпечним гірським хребтом. А коли настане темрява, почнеться справжня гра на виживання.