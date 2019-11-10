Такого еще не было: названы имена новых ведущих балкона на Танцах со звездами

Танцы со звездами (фото: пресс-служба)

На шоу "Танцы со звездами" снова появится Надежда Дорофеева

12-й эфир шоу "Танцы со звездами" будет вести музыкальная группа "Время и Стекло". Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний станут ведущими балкона. Об этом рассказали в пресс-службе проекта в Facebook.

"Да-да, Надя Дорофеева и Позитив станут ведущими двенадцатого эфира шоу. Твоя любимая группа "Время и Стекло" будет встречать и поддерживать звезд после их выступлений. Правда, крутая новость?", - написали в пресс-службе.

Названы ведущие балкона "Танцев со звездами" от 10.11 (скриншот: facebook.com/tanci1plus1)

Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Как сообщалось ранее, долгожданный четвертьфинал танцевального шоу будет включать не только состязания лучших участников проекта, но и музыкальное выступление "ВИА Гры" первого состава. Причиной объединения артисток стала одна пара. Именно ради танца на сцене появится первый состав музыкальной группы. Надежда Мейхер и Алена Винницкая "зажгут" зал популярным хитом "Я не вернусь". Стоит отметить, что не только "ВИА Гра", но и другие звезды украинского шоу-бизнеса появятся на проекте и будут сопровождать номера участников своими музыкальными выступлениями.

Стоит напомнить, что в это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" пройдет долгожданный четвертьфинал "Танцев со звездами" по окончанию которого станут известны имена пар полуфиналистов. За кубок победителя пока соревнуются семь пар. Стоит напомнить, что в четвертьфинале участникам, чтобы продемонстрировать мастерство, приобретенное за 12 недель, придется принять новый вызов и показать в эфире сразу по два танца.

Также отметим, что среди других звездных участников четвертьфинала будут выступать Джамала, "Время и Стекло", Тина Кароль и Katya.

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