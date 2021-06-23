Что такое "онлайн-сладости"? В сети появился обзор на интернет-телевидение SWEET.TV

SWEET.TV - онлайн-кинотеатр, предоставляющий своим абонентам доступ к телевидению и библиотеке фильмов. По словам ведущей канала Rozetka, они не впервые упоминают о сервисе, и решили остановиться на нем более детально.

Именно с наполнения платформы начинается рассказ, который плавно трансформируется в первую особенность: один абонент может подключить на свой тариф до пяти устройств одновременно, они не обязательно должны быть в одном помещении или подключены к одному интернету.

То есть, можно оформить одну подписку на большую семью, подключить 5 телевизоров и наслаждаться просмотром. Также можно зайти на сайт www.sweet.tv, либо загрузить приложение на смартфон, и взять любимые каналы и фильмы с собой в отпуск.

Кстати, если телевизор не поддерживает функции Smart - в ролике рассказывают про фирменную приставку, которая эти функции ему предоставит.

Особое внимание привлекла простота подключения. Для многих вызов мастера и его "грязная работа" по созданию отверстий в стенах - это, как минимум, некомфортно.

В ролике отмечают, что, чтобы подключиться к SWEET.TV, не нужно проводить кабель или еще что-то: понадобится только доступ к интернету, несколько минут на загрузку приложения и регистрации. Попробовать сервис можно бесплатно в течение 7 суток.

Также в ролике рассказали о количестве каналов и фильмов (их 260 и 10 000 соответственно), качество изображения (есть даже Full HD и 4К), возможность управления телеэфиром (можно ставить на паузу, перематывать и смотреть записи эфиров телеканалов) и многое другое.