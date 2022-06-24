Что такое фантомные боли: их главные симптомы и причины

Фантомная боль - это боль, исходящая от части тела, которой уже нет. Это сложный, плохо понятый болевой синдром, который описывается как жгучая, ноющая или электрическая боль в ампутированной конечности.

Большинство людей, которым удалили конечность, сообщают, что иногда кажется, будто ампутированная конечность все еще там. Это безболезненное явление, известное как фантомное ощущение конечности, это не то же самое, что фантомная боль.

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У некоторых людей фантомная боль уменьшается со временем без лечения. Для других преодоление этой боли может быть вызовом.

Симптомы

Начинается в течение первой недели после ампутации, хотя может быть отложена на месяцы или дольше.

Боль, приходящая и исчезающая или продолжающаяся.

Ощущения, которые как бы идут от части конечности, которая находится наиболее удаленно от тела, например, стопа ампутированной ноги.

Боль, которую можно описать как стреляющую, колющую, судорожную, раздавливающую, пульсирующую или жгучую.

Причины возникновения фантомных болей

Во время МРТ или позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) — части мозга, которые были неврологически связаны с нервами ампутированной конечности, проявляют активность, когда человек испытывает ФБ.

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После ампутации участки спинного и головного мозга теряют входную информацию от отсутствующей конечности и приспосабливаются к этому отрыву непредсказуемым образом. Организм сигнализирует болью, что что-то не так.

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Ряд других факторов способствует его возникновению - поврежденные нервные окончания, рубцовая ткань на месте ампутации и физическая память о боли перед ампутацией в пораженной области.