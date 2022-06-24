Що таке фантомні болі: їх головні симптоми та причини

Фантомний біль - це біль, що виходить від частини тіла, якої вже немає. Це складний, погано зрозумілий больовий синдром, який описується як пекучий, ниючий або електричний біль в ампутованій кінцівці.

Більшість людей, яким видалили кінцівку, повідомляють, що іноді здається, ніби ампутована кінцівка все ще там. Це безболісне явище, відоме як фантомне відчуття кінцівки, це не те ж саме, що фантомний біль.

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У деяких людей фантомний біль зменшується з часом без лікування. Для інших подолання цього болю може бути викликом.

Симптоми

Починається протягом першого тижня після ампутації, хоча може бути відкладений на місяці або довше.

Біль, що приходить і зникає або триває.

Відчуття, які як би йдуть від частини кінцівки, яка знаходиться найбільш віддалено від тіла, наприклад, стопа ампутованої ноги.

Біль, який можна описати як стріляючий, колючий, судомний, пекучий.

Причини виникнення фантомних болів

Під час МРТ або позитронно-емісійної томографії (ПЕТ) — частини мозку, які були неврологічно пов'язані з нервами ампутованої кінцівки, проявляють активність, коли людина відчуває ФБ.

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Після ампутації ділянки спинного і головного мозку втрачають вхідну інформацію від відсутньої кінцівки і пристосовуються до цього відриву непередбачуваним чином. Організм сигналізує болем, що щось не так.

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Ряд інших факторів сприяє його виникненню - пошкоджені нервові закінчення, рубцева тканина на місці ампутації й фізична пам'ять про біль перед ампутацією в ураженій області.