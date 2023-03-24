Не такий він і багатий: Лобода розповіла, на що новий чоловік ніколи не дає їй гроші

Лобода не вважає чоловіка багатим

"Не такий він і багатий сьогодні. Сьогодні він втратив багато всього, що його багатим вже й не назвеш", - заявила артистка.

На кар'єру - ні копійки

"У нас є чіткий розподіл на, що я можу як жінка попросити. На кар’єру - ні. На свою кар'єру я повинна сама заробляти і вкладати в свій бізнес. Тому, що це - правильно. Це є правило, щоб я розуміла скільки я заробляю, а скільки витратила", - відверто розповідає Світлана.

Навіщо старшій доньці психолог

Співачка також розповіла, що 11-річна Єва відвідує психолога. Адже у дітей артистів є одна спільна "біда".

"Потрібен і вона до нього (психолога. - Ред.) ходить, вона потребує, ще якусь людину, з якою може ділитися тим чим не може ділитися з мамою. Тому, що мама весь час до війни була на роботі і не так багато часу приділяла дитині. Це біль всіх артистів, і коли діти виростають, вони завжди корять своїх батьків за те, що вони були не поруч у важкі моменти їх життя", - додала співачка.

Що відомо про особисте життя Світлани Лободи

Колишній фактичний чоловік - Андрій Цар - танцюрист, хореограф, працював із балетом Світлани Лободи та балетом Freedom, діджей і співак. 1 жовтня 2014 року співачка офіційно заявила про те, що розлучилася з ним.

У шлюбі з Андрієм народилася Єва (9 квітня 2011). 21 травня 2018 року Світлана народила Тільду. Певний час ходили чутки, що батько дитини - Тілль Ліндеманн, лідер Rammstein. Світлана їх ні підтверджувала, ні заперечувала, але обличчя Тільди вона не показала і досі.

Світлана Лобода днями презентувала новий чуттєвий альбом "Made in U"

"Цей альбом для мене особливий. У ньому мій сум, ніжність і любов - ті почуття, які я переживала протягом останнього року. Він народився під впливом великого натхнення і є моїм найбільш відвертим творчим висловленням за всі роки кар'єри", - каже вона про нове творіння.

Такі україномовні композиції, як "По-Українськи", "Градус 100" та "Мамо" стали справжньою прикрасою платівки. Також співачка включила в альбом знамениту пісню Миколи Леонтовича "Щедрик".

Дивіться далі повне інтерв'ю Світлани Лободи:

Нові треки можна прослухати на каналі YouTube артистки.

Усі збори з першого місяця прослуховування альбому будуть направлені на купівлю будинку сім'ї, яка втратила своє житло у перші дні війни. Йдеться про медсестру національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яка вже рік проживає в саморобному вагончику зі своїм чоловіком та донькою неподалік рідного міста співачки - Ірпінь, у селищі Шпитьки.

Нижче можете ознайомитись з деякими новинками від Світлани Лободи:

LOBODA - "Градус 100"

LOBODA - "Мамо"

LOBODA - "Щедрик"