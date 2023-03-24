Не так он и богат: Лобода рассказала, на что новый мужчина никогда не дает ей деньги

Светлана Лобода, личная жизнь которой остается тайной, рассказала об отношениях с новым мужчиной.
Об этом стало известно из интервью для YouTube-канала Рамины Эсхакзай.
"Не так он и богат сегодня. Сегодня он потерял много всего, что его богатым уже и не назовешь", - заявила артистка.
"У нас есть четкое распределение на, что я могу как женщина попросить. На карьеру - нет. На свою карьеру я должна сама зарабатывать и вкладывать в свой бизнес. Потому что это - правильно. Это правило, чтобы я понимала сколько я зарабатываю, а сколько потратила", - откровенно рассказывает Светлана.
Певица также рассказала, что 11-летняя Ева посещает психолога. Ведь у детей артистов есть одна общая "беда".
"Нужен и она к нему (психологу. - Ред.) ходит, ей нужен еще какой-то человек, с которым может делиться тем, чем не может делиться с мамой. Потому, что мама все время до войны была на работе и не так много времени уделяла ребенку. Это боль всех артистов, и когда дети вырастают, они всегда наказывают своих родителей за то, что они были не рядом в трудные моменты их жизни", - добавила певица.
Бывший фактический муж - Андрей Царь - танцор, хореограф, работал с балетом Светланы Лободы и балетом Freedom, диджей и певец. 1 октября 2014 года певица официально заявила о том, что рассталась с ним.
В браке с Андреем родилась Ева (9 апреля 2011 года). 21 мая 2018 года Светлана родила Тильду. Некоторое время ходили слухи, что отец ребенка - Тилль Линдеманн, лидер Rammstein. Светлана их ни подтверждала, ни отрицала, но лица Тильды она не показала до сих пор.
"Этот альбом для меня особенный. В нем моя грусть, нежность и любовь - те чувства, которые я испытывала в течение последнего года. Он родился под влиянием большого вдохновения и является моим наиболее откровенным творческим высказыванием за все годы карьеры", - говорит она о новом творении.
Такие украиноязычные композиции, как "По-Українськи", "Градус 100" и "Мамо", стали настоящим украшением пластинки. Также певица включила в альбом знаменитую песню Николая Леонтовича "Щедрик".
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Новые треки можно прослушать на канале YouTube артистки.
Все сборы с первого месяца прослушивания альбома будут направлены на покупку дома для семьи, потерявшей свое жилье в первые дни войны. Речь идет о медсестре национальной детской специализированной больницы "Охматдет", которая уже год проживает в самодельном вагончике со своим мужем и дочерью неподалеку от родного города певицы - Ирпень, в поселке Шпитьки.
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