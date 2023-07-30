Не такий корисний, як ми думали. Кому і чому не можна приймати холодний душ

Покращення кровообігу

Коли тіло вступає в контакт з холодною водою, воно реагує збільшенням притоку крові до життєво важливих органів, щоб захистити та зберегти їх тепло, одночасно зменшуючи приплив крові до поверхневих ділянок тіла. Цей посилений кровообіг вважається корисним для організму.

Імунна система

Одне дослідження показало, що учасники, які протягом місяця приймали холодний душ тривалістю 30-90 секунд, хворіли рідше, ніж ті люди, які приймали лише гарячий душ. Було також встановлено, що холодний душ зменшує частоту інфекцій і покращує якість життя людей з хронічною обструктивною хворобою легень.

Втрата ваги

Холодна вода прискорює метаболізм, намагаючись зберегти тепло в організмі. Високий метаболізм спалює більше калорій, ніж при звичайних умовах. Низькі температури також активують тип жиру в організмі (буру жирову тканину), який спалює калорії.

Психічне здоров'я та настрій

Вплив холоду активує симпатичну нервову систему та підвищує рівень ендорфінів і норадреналіну в крові та мозку. Регулярний холодний душ може підвищити рівень енергії. Він значно зменшує напругу, втому, пам’ять і поганий настрій. Холодний душ може бути ефективним для полегшення симптомів депресії.

Позитивно впливає на шкіру і волосся

Холодний душ стимулює кровообіг і зменшує запалення, покращуючи здоров’я та зовнішній вигляд шкіри та волосся. Холодна вода також звужує пори шкіри. Хоча існує багато неофіційних свідчень про користь холодного душу для шкіри та волосся, потрібні додаткові дослідження.

Кому і чому не можна приймати холодний душ

Вагітним, а також людям із захворюваннями серця чи легенів краще уникати холодного душу без належної консультації лікаря. Медик повинен визначити, чи безпечний він для них.

Дослідження показали, що вплив холоду може погіршити когнітивні функції дорослих, що є ще одним недоліком такого душу.

Також холодна вода звужує кровоносні судини, підвищує тиск і серцебиття. Вплив холодної води може спричинити аритмію у пацієнтів із проблемами серця та спричинити набряк легенів.

Холодний душ сприяє покращенню настрою (фото: Freepik)

Що краще - гарячий чи холодний душ

Холодний душ може стимулювати та заряджати енергією, тому його часто рекомендують приймати на початку дня. Теплий або гарячий душ може покращити сон, що робить його доречним для вечора чи ночі.

Холодний душ збільшує приплив крові до органів, одночасно зменшуючи приплив крові до поверхневих ділянок, таким чином зменшуючи запалення суглобів і шкіри.

Гарячий або теплий душ відкриває кровоносні судини по всьому тілу і може зменшити біль у м’язах і втому.

Деякі вчені припускають, що ви можете отримати переваги обох видів душу, чергуючи гарячу та холодну воду або після гарячого душу приймати 30-90-секундний холодний.

Як довго приймати холодний душ

Немає потреби приймати тривалий холодний душ - насправді, користь починає зменшуватися через 3 хвилини.

Як полегшити шок від холодної води, спробуйте наступне: