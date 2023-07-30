Не так полезен, как мы думали. Кому и почему нельзя принимать холодный душ

Улучшение кровообращения

Когда тело вступает в контакт с холодной водой, оно реагирует увеличением притока крови к жизненно важным органам, чтобы защитить и сохранить тепло, одновременно уменьшая приток крови к поверхностным участкам тела. Это усиленное кровообращение считается полезным для организма.

Иммунная система

Одно исследование показало, что участники, которые в течение месяца принимали холодный душ продолжительностью 30-90 секунд, реже болели, чем те люди, которые принимали только горячий душ. Также было установлено, что холодный душ уменьшает частоту инфекций и улучшает качество жизни людей с хронической обструктивной болезнью легких.

Потеря веса

Холодная вода ускоряет метаболизм, пытаясь сохранить тепло в организме. Высокий метаболизм сжигает больше калорий, чем при нормальных условиях. Низкие температуры также активируют особый тип жира в организме (бурую жировую ткань), который сжигает калории.

Психическое здоровье и настроение

Воздействие холода активирует симпатическую нервную систему и повышает уровень эндорфинов и норадреналина в крови и мозге. Регулярный холодный душ может повысить уровень энергии. Он значительно уменьшает напряжение, усталость, память и плохое настроение. Холодный душ может быть эффективен для облегчения симптомов депрессии.

Положительно влияет на кожу и волосы.

Холодный душ стимулирует кровообращение и уменьшает воспаление, улучшая здоровье и внешний вид кожи и волос. Холодная вода также сужает поры кожи. Хотя существует много неофициальных свидетельств о пользе холодного душа для кожи и волос, нужны дополнительные исследования.

Кому и почему нельзя принимать холодный душ

Беременным, а также людям с заболеваниями сердца или легких лучше избегать холодного душа без должной консультации врача. Медик должен определить, безопасен ли он для них.

Исследования показали, что влияние холода может ухудшить когнитивные функции взрослых, что является еще одним недостатком такого душа.

Также холодная вода сужает кровеносные сосуды, повышает давление и сердцебиение. Воздействие холодной воды может вызвать аритмию у пациентов с проблемами сердца и вызвать отек легких.

Холодный душ способствует улучшению настроения (фото: Freepik)

Что лучше - горячий или холодный душ

Холодный душ может стимулировать и заряжать энергией, поэтому его часто рекомендуют принимать в начале дня. Теплый или горячий душ может улучшить сон, что делает его подходящим для вечера или ночи.

Холодный душ увеличивает приток крови к органам, одновременно уменьшая приток крови к поверхностным участкам, таким образом уменьшая воспаление суставов и кожи.

Горячий или теплый душ открывает кровеносные сосуды по всему телу и может снизить боль в мышцах и усталость.

Некоторые ученые предполагают, что вы можете получить преимущества обоих видов душа, чередуя горячую и холодную воду или после горячего душа принимать 30-90-секундный холодный.

Как долго принимать холодный душ

Нет нужды принимать длительный холодный душ - на самом деле, польза начинает уменьшаться через 3 минуты.

Как облегчить шок от холодной воды: