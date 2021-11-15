Такими могли быть станции метро "Глубочицкая" и "Татарка". Но их так и не построили (фото)

Он сообщил, что по каждой из станций было разработано два варианта оформления.

"Отличить "Глубочицкую" от "Татарки" очень просто: первая построена на контрасте желтого и черного, а вторая имеет яркие оранжевые (красные) акценты. Обе станции пилонные, отличались шириной платформы и диаметром центрального зала: у "Глубочицкой" - 9,8 м, у "Татарки" - привычные 8,5 м", - рассказал Тоцкий.

Вот так могла бы выглядеть станция метро "Глубочицкая"

Станция метро "Глубочицкая" так и не построена, но могла бы так выглядеть (фото: Олег Тоцкий)

Как бы выглядела "Татарка"

Так могла бы выглядеть Татарка (фото: Олег Тоцкий)

Почему станции не построили

Увы, реальное строительство как четвертой линии, так и нового моста в 1990-ых годах так и не началось.

Спустя 8 лет, когда Подольский мостовой переход все таки начал строиться, проект новой линии метро (которая к тому моменту изменила название на Подольско-Вигуровскую) начали переделывать и утвердили в 2008 году. Вместе с переделкой проекта (из которого, кстати, исчезла "Татарка") изменились и архитектурные решения, а старые эскизы 1996 года так и не были воплощены в жизнь.