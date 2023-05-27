Таких завжди беруть на роботу: астролог назвала найвідповідальніші знаки Зодіаку

"Перед тим, як брати співробітника на роботу або робити проект разом із партнером, перевірте, наскільки він відповідальний. Безперечно, у кожного свої сильні сторони. Однак цю трійцю поєднує надійність та сумлінність", - вважає експертка.

Телець (21 квітня - 20 травня)

Якщо ви хочете довірити рутинну роботу і хочете, щоб вона була зроблена бездоганно, залишайте її для Тельців. Можете бути впевнені - вони з нею впораються.

Характеристика знака:

Вплив небесних тіл: Венера.

Стихія: земля.

Символи: бик.

Кольори: зелений, блакитний, рожевий, аквамариновий.

Камені: смарагд, діамант.

Квіти: троянда, червоний мак, наперстянка.

Метал: мідь.

Талісман: сова, золотий телець.

Сприятливі числа: 2, 4, 6, 11, 20, 29, 37, 47, 56.

Щасливі дні: понеділок, п’ятниця.

Невдалі дні: вівторок.

Діва (24 серпня - 23 вересня)

Слово "треба" для представників знаку - найважливіше. Ви завжди можете покластися людей, народжених під знаком Діви. Вони скрупульозні і прискіпливі, прекрасні виконавці.

Характеристика знака:

Вплив небесних тіл: Меркурій.

Стихія: Земля.

Символ: діва, куб, чан.

Кольори: білий, блакитний, фіолетовий, зелений.

Камінь: нефрит, сердолік, "котяче око", агат, карнеол, яшма, малахіт, топаз, хризопраз, мармур.

Метал: олово, мідь.

Квіти: айстри, мати й мачуха, червоні маки.

Талісман: коник, айстра.

Щасливий день: середа.

Невдалий день: четвер, п’ятниця.

Сприятливі числа: 3, 5 (всі числа, що діляться на 5), 6, 12 (всі кратні 12), 20, 27.

Козеріг (22 грудня - 20 січня)

Завзятості і працьовитість Козерогів можна лише позаздрити. Представники цього земного знаку здатні зрушувати з місця величезні завдання та не бояться амбітних цілей.

Характеристика знака: