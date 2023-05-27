Таких завжди беруть на роботу: астролог назвала найвідповідальніші знаки Зодіаку
Субота 27 травня 2023 20:00
Гороскоп найвідповідальніших знаків Зодіаку (фото: freepik)
Гороскоп розповість про три знаки Зодіаку, які вважаються найбільш відповідальними і надійними. Таким можна довірити складні задачі, рутинну роботу, адже вони дуже працьовиті і не підведуть вас.
"Перед тим, як брати співробітника на роботу або робити проект разом із партнером, перевірте, наскільки він відповідальний. Безперечно, у кожного свої сильні сторони. Однак цю трійцю поєднує надійність та сумлінність", - вважає експертка.
Телець (21 квітня - 20 травня)
Якщо ви хочете довірити рутинну роботу і хочете, щоб вона була зроблена бездоганно, залишайте її для Тельців. Можете бути впевнені - вони з нею впораються.
Характеристика знака:
Вплив небесних тіл: Венера.
Стихія: земля.
Символи: бик.
Кольори: зелений, блакитний, рожевий, аквамариновий.
Камені: смарагд, діамант.
Квіти: троянда, червоний мак, наперстянка.
Метал: мідь.
Талісман: сова, золотий телець.
Сприятливі числа: 2, 4, 6, 11, 20, 29, 37, 47, 56.
Щасливі дні: понеділок, п’ятниця.
Невдалі дні: вівторок.
Діва (24 серпня - 23 вересня)
Слово "треба" для представників знаку - найважливіше. Ви завжди можете покластися людей, народжених під знаком Діви. Вони скрупульозні і прискіпливі, прекрасні виконавці.
Характеристика знака:
Вплив небесних тіл: Меркурій.
Стихія: Земля.
Символ: діва, куб, чан.
Кольори: білий, блакитний, фіолетовий, зелений.
Камінь: нефрит, сердолік, "котяче око", агат, карнеол, яшма, малахіт, топаз, хризопраз, мармур.
Метал: олово, мідь.
Квіти: айстри, мати й мачуха, червоні маки.
Талісман: коник, айстра.
Щасливий день: середа.
Невдалий день: четвер, п’ятниця.
Сприятливі числа: 3, 5 (всі числа, що діляться на 5), 6, 12 (всі кратні 12), 20, 27.
Козеріг (22 грудня - 20 січня)
Завзятості і працьовитість Козерогів можна лише позаздрити. Представники цього земного знаку здатні зрушувати з місця величезні завдання та не бояться амбітних цілей.
Характеристика знака:
Вплив небесних тіл: Сатурн, Марс.
Стихія: Земля.
Символ: козел, сходи, баштовий годинник.
Кольори: темно-зелений, чорний, попелясто-сірий, синій, блідо-жовтий, темно-коричневий і всі темні тони.
Камінь: рубін, онікс, гранат, місячний, лазурит.
Метал: свинець.
Квіти: біла гвоздика, чорні маки, плющ.
Талісман: чорний кіт, диявол.
Щасливий день: вівторок, субота.
Невдалий день: понеділок, четвер.
Сприятливі числа: 3, 5, 7, 8 (всі числа, що діляться на 8), 14.