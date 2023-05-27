Таких всегда берут на работу: астролог назвала самые ответственные знаки Зодиака

"Перед тем, как брать сотрудника на работу или делать проект вместе с партнером, проверьте, насколько он ответственен. Безусловно, у каждого свои сильные стороны. Однако эта троица сочетает надежность и добросовестность", - считает эксперт.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Если вы хотите доверить рутинную работу и хотите, чтобы она была проделана безупречно, оставляйте ее для Тельцов. Можете быть уверены - они с ней справятся.

Характеристика знака:

Воздействие небесных тел: Венера.

Стихия: земля.

Символы: бык.

Цвета: зеленый, голубой, розовый, аквамариновый.

Камни: изумруд, бриллиант.

Цветы: роза, красный мак, наперстянка.

Металл: медь.

Талисман: сова, золотой телец.

Благоприятные числа: 2, 4, 6, 11, 20, 29, 37, 47, 56.

Счастливые дни: понедельник, пятница.

Неудачные дни: вторник.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Слово "надо" для представителей знака - самое важное. Вы всегда можете положиться на людей, рожденных под знаком Девы. Они скрупулезны и придирчивы, прекрасные исполнители.

Характеристика знака:

Воздействие небесных тел: Меркурий.

Стихия: Земля.

Символ: дева, куб, чан.

Цвета: белый, голубой, фиолетовый, зеленый.

Камень: нефрит, сердолик, "кошачий глаз", агат, карнеол, яшма, малахит, топаз, хризопраз, мрамор.

Металл: олово, медь.

Цветы: астры, мать-и-мачеха, красные маки.

Талисман: кузнечик, астра.

Счастливый день: среда.

Неудачный день: четверг, пятница.

Благоприятные числа: 3, 5 (все делящиеся на 5 числа), 6, 12 (все кратные 12), 20, 27.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Упорства и трудолюбие Козерогов можно только позавидовать. Представители этого земного знака способны сдвигать с места огромные задачи и не боятся амбициозных целей.

Характеристика знака: