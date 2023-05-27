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Таких всегда берут на работу: астролог назвала самые ответственные знаки Зодиака

Гороскоп ответственных знаков Зодиака (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, которые считаются наиболее ответственными и надежными. Таким можно доверить сложные задачи, рутинную работу, ведь они очень трудолюбивы и не подведут вас.

Кто они, Styler рассказала Алена Лесная.

"Перед тем, как брать сотрудника на работу или делать проект вместе с партнером, проверьте, насколько он ответственен. Безусловно, у каждого свои сильные стороны. Однако эта троица сочетает надежность и добросовестность", - считает эксперт.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Если вы хотите доверить рутинную работу и хотите, чтобы она была проделана безупречно, оставляйте ее для Тельцов. Можете быть уверены - они с ней справятся.

Характеристика знака:

  • Воздействие небесных тел: Венера.
  • Стихия: земля.
  • Символы: бык.
  • Цвета: зеленый, голубой, розовый, аквамариновый.
  • Камни: изумруд, бриллиант.
  • Цветы: роза, красный мак, наперстянка.
  • Металл: медь.
  • Талисман: сова, золотой телец.
  • Благоприятные числа: 2, 4, 6, 11, 20, 29, 37, 47, 56.
  • Счастливые дни: понедельник, пятница.
  • Неудачные дни: вторник.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Слово "надо" для представителей знака - самое важное. Вы всегда можете положиться на людей, рожденных под знаком Девы. Они скрупулезны и придирчивы, прекрасные исполнители.

Характеристика знака:

  • Воздействие небесных тел: Меркурий.
  • Стихия: Земля.
  • Символ: дева, куб, чан.
  • Цвета: белый, голубой, фиолетовый, зеленый.
  • Камень: нефрит, сердолик, "кошачий глаз", агат, карнеол, яшма, малахит, топаз, хризопраз, мрамор.
  • Металл: олово, медь.
  • Цветы: астры, мать-и-мачеха, красные маки.
  • Талисман: кузнечик, астра.
  • Счастливый день: среда.
  • Неудачный день: четверг, пятница.
  • Благоприятные числа: 3, 5 (все делящиеся на 5 числа), 6, 12 (все кратные 12), 20, 27.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Упорства и трудолюбие Козерогов можно только позавидовать. Представители этого земного знака способны сдвигать с места огромные задачи и не боятся амбициозных целей.

Характеристика знака:

  • Воздействие небесных тел: Сатурн, Марс.
  • Стихия: Земля.
  • Символ: козел, лестница, "башенные" часы.
  • Цвета: темно-зеленый, черный, пепельно-серый, синий, бледно-желтый, темно-коричневый и все темные тона.
  • Камень: рубин, оникс, гранат, лунный, лазурит.
  • Металл: свинец.
  • Цветы: белая гвоздика, черные маки, плющ.
  • Талисман: черный кот, дьявол.
  • Счастливый день: вторник, суббота.
  • Неудачный день: понедельник, четверг.
  • Благоприятные числа: 3, 5, 7, 8 (все делящиеся на 8 числа), 14.

Раньше мы писали, под какими знаками Зодиака рождаются самые умные и уникальные люди.

Кроме того, мы писали о знаках Зодиака, которые разбогатеют уже совсем скоро.

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