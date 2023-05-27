Таких всегда берут на работу: астролог назвала самые ответственные знаки Зодиака
Суббота 27 мая 2023 20:00
Гороскоп ответственных знаков Зодиака (фото: freepik)
Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, которые считаются наиболее ответственными и надежными. Таким можно доверить сложные задачи, рутинную работу, ведь они очень трудолюбивы и не подведут вас.
"Перед тем, как брать сотрудника на работу или делать проект вместе с партнером, проверьте, насколько он ответственен. Безусловно, у каждого свои сильные стороны. Однако эта троица сочетает надежность и добросовестность", - считает эксперт.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Если вы хотите доверить рутинную работу и хотите, чтобы она была проделана безупречно, оставляйте ее для Тельцов. Можете быть уверены - они с ней справятся.
Характеристика знака:
Воздействие небесных тел: Венера.
Стихия: земля.
Символы: бык.
Цвета: зеленый, голубой, розовый, аквамариновый.
Камни: изумруд, бриллиант.
Цветы: роза, красный мак, наперстянка.
Металл: медь.
Талисман: сова, золотой телец.
Благоприятные числа: 2, 4, 6, 11, 20, 29, 37, 47, 56.
Счастливые дни: понедельник, пятница.
Неудачные дни: вторник.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Слово "надо" для представителей знака - самое важное. Вы всегда можете положиться на людей, рожденных под знаком Девы. Они скрупулезны и придирчивы, прекрасные исполнители.
Характеристика знака:
Воздействие небесных тел: Меркурий.
Стихия: Земля.
Символ: дева, куб, чан.
Цвета: белый, голубой, фиолетовый, зеленый.
Камень: нефрит, сердолик, "кошачий глаз", агат, карнеол, яшма, малахит, топаз, хризопраз, мрамор.
Металл: олово, медь.
Цветы: астры, мать-и-мачеха, красные маки.
Талисман: кузнечик, астра.
Счастливый день: среда.
Неудачный день: четверг, пятница.
Благоприятные числа: 3, 5 (все делящиеся на 5 числа), 6, 12 (все кратные 12), 20, 27.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Упорства и трудолюбие Козерогов можно только позавидовать. Представители этого земного знака способны сдвигать с места огромные задачи и не боятся амбициозных целей.
Характеристика знака:
Воздействие небесных тел: Сатурн, Марс.
Стихия: Земля.
Символ: козел, лестница, "башенные" часы.
Цвета: темно-зеленый, черный, пепельно-серый, синий, бледно-желтый, темно-коричневый и все темные тона.
Камень: рубин, оникс, гранат, лунный, лазурит.
Металл: свинец.
Цветы: белая гвоздика, черные маки, плющ.
Талисман: черный кот, дьявол.
Счастливый день: вторник, суббота.
Неудачный день: понедельник, четверг.
Благоприятные числа: 3, 5, 7, 8 (все делящиеся на 8 числа), 14.