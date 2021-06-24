Таких птиц вы еще не видели! Под Одессой заметили уникальных представителей тундры

По словам Русева, эти птицы появляются в заповеднике только в начале июля.

"Вчера, после проливных дождей в НПП "Тузловские лиманы" появились первые брыжачи (турухтаны). Первыми летят на зимовку самцы, а вскоре за ними самки и молодые птицы. Они улетают обычно небольшими группами от 5 до 30 особей, но иногда образуют крупные стаи. За сутки они способны пролететь расстояние до 300 км", - рассказал сотрудник заповедника.

На территории Европы турухтаны (брыжачи) начали исчезать в конце XIX века из-за массового осушения болот. Впервые этот вид был зарегистрирован в 1758 году в материалах шведского зоолога Карла Линнея.

Ареал обитания птиц – от Великобритании и Северной Европы через Сибирь до побережья Охотского моря и Берингова пролива.

Самые любимые места гнездования турухтанов – торфяные болота, участки среднеевропейской и азиатской тундры, вересковые пустоши.

Зимуют эти птицы в Африке – на Средиземноморском побережье и к югу от пустыни Сахара.

Уникальные турухтаны (Фото: facebook.com/rusevivan)