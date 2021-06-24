Таких птиц вы еще не видели! Под Одессой заметили уникальных представителей тундры

В заповедник "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетели боевые турухтаны. Это уникальные птицы, которые в наших широтах бывают не часто и появляется не раньше июля.
Об этом рассказал сотрудник национального заповедника Иван Русев на Facebook.
По словам Русева, эти птицы появляются в заповеднике только в начале июля.
"Вчера, после проливных дождей в НПП "Тузловские лиманы" появились первые брыжачи (турухтаны). Первыми летят на зимовку самцы, а вскоре за ними самки и молодые птицы. Они улетают обычно небольшими группами от 5 до 30 особей, но иногда образуют крупные стаи. За сутки они способны пролететь расстояние до 300 км", - рассказал сотрудник заповедника.
На территории Европы турухтаны (брыжачи) начали исчезать в конце XIX века из-за массового осушения болот. Впервые этот вид был зарегистрирован в 1758 году в материалах шведского зоолога Карла Линнея.
Ареал обитания птиц – от Великобритании и Северной Европы через Сибирь до побережья Охотского моря и Берингова пролива.
Самые любимые места гнездования турухтанов – торфяные болота, участки среднеевропейской и азиатской тундры, вересковые пустоши.
Зимуют эти птицы в Африке – на Средиземноморском побережье и к югу от пустыни Сахара.
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