О таких ходят легенды: погиб известный активист и герой АТО Артемий Димид

В Донецкой области под минометным обстрелом погиб известный активист, герой АТО, пластун и участник Революции Достоинства Артемий Демид. Он был сыном первого ректора УКУ Михаила Димида и художницы Иванки Димид, правнуком историка Ивана Крипьякевича.

Артемий Демид стал в ряды Пласта в 7 лет, много занимался спортом и мечтал о небе. Увлекался военным пластом, прыжками с парашютом, путешествиями. Не было такого вида спорта, в котором бы он себя не попробовал.

Окончил факультет исторических наук УКУ - пошел по стопам своих предков, ведь он был правнуком историка Ивана Крипьякевича и депортированного в Сибирь священника Артемия Цегельского.

Его отец - священник и первый ректор УКУ Михаил Демид. Мама - художница, которая рисовала иконы - Иванка Крипьякевич-Димид.

Фото: Артемий Димид

"На майдане никогда не падал духом, помогал другим мыслить позитивно. Был очевидцем событий 20 февраля 2014 года на улице Институтской. Весной, в начале оккупации Крыма, поехал на полуостров для усиления проукраинских сил - под прикрытием покупки мотоцикла.

После начала военных действий на Донбассе, вступил добровольцем в АЗОВ. Брал участие в боях в районе Широкино. Позже перевелся в специальное подразделение "Гарпун", - рассказали о нем коллеги.

Фото: Артемий Димид

После возвращения из АТО начал работать, поддерживать других участников военных действий. Много путешествовал, активно занимался парашютным спортом. А 24 февраля 2022 года он был в США и сразу вернулся домой. Перед вылетом он купил бронежилет и каску, и чтобы не платить за перевозку, надел их на себя.

Удивленной стюардессе он объяснил, что он из Украины и так ему безопаснее. Дома он собрал все снаряжение со времен АТО, дал присягу и сразу поехал на фронт.

Фото: Артемий Димид и Майкл Щур

"Он старался быть всюду и со всеми. Несмотря на панковость и пожизненное хулиганство - всегда был с книгой, временами с саксофоном. Про таких говорят - был врожденным интеллигентом. Курка (его позывной) был уникалом. О таких ходят легенды и большинство из них настоящие", - рассказал друг Артемия Ромко Колобок.

Артемий Димид был также частью команды "Авиация Галичини".

"Слова о гибели стали невозможной болью сегодня для нас всех. Говорить не хватает слов, но сегодня наши души кричат. Война забирает самых лучших сыновей Украины. Все знают, что Ангелы - самые первые авиаторы. Сегодня над нами появился еще один - благородный и бесшабашный! 4 июля ему должно было быть 27 лет…Герои не умирают!" - сказано в сообщении.

"Артемий, дитя мое любимое. Навеки 27 лет. 18 июня, утро. Накрыло минометным огнем около Донецка", - написала Иванка Крипьякевич-Димид.

Фото: Артемий Димид

Мама Артемия обратилась к друзьям сына с огромной просьбой.

"Прошу друзей моего сына Артемия сделать мне подарок. Поищите все возможные фотографии с Пласта, обучении в Джерельце, с физмат лицея и в УКУ, с Авиации Галичини и путешествий по миру.

Напечатайте их на бумаге. Бумага должна быть матовая, 10 на 15, может быть больше. Спасибо. Это для меня бесценно. Я хочу со всеми вами встретиться и услышать ваши истории. Будет стипендия Артем Димид для способных студентов историков и пластунов", - сказано в сообщении.