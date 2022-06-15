ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Завтрак мы тебе принесли": жена холоднояровца показала эмоциональное фото с могилы мужа

Новина українською →
Среда 15 июня 2022 16:45
"Завтрак мы тебе принесли": жена холоднояровца показала эмоциональное фото с могилы мужа Дочь погибшего холоднояровца посетила могилу отца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Маленькая дочь украинского защитника Владислава Солдата, который погиб в боях против российских оккупантов, в свой день рождения посетила могилу отца.

Фото опубликовали на странице 93-й ОМБр Холодный Яр.

В частности, Владислав Солдат защищал Украину в составе 93 бригады Холодный Яр.

Пресслужба опубликовала щемящее фото с дочерью погибшего военного. В свой день рождения маленькая дочь вместе с мамой пришла на могилу отца.

"Ну вот и завтрак мы тебе принесли. У дочки день рождения сегодня и вы садитесь завтракать вместе... Мою боль не передать словами... Сердце разрывается... Как больно и обидно..." - сказала жена.

&quot;Завтрак мы тебе принесли&quot;: жена холоднояровца показала эмоциональное фото с могилы мужа

Дочь погибшего украинского защитника посетила могилу отца в свой день рождения (facebook.com/93OMBr)

Журналистка Елена Курбанова написала, что если кто будет говорить, что русский язык или русские не виноваты в войне, тогда нужно показать им это фото.

"Если не приведи Господь, кто-то снова скажет, что мы один народ - размажьте ему об лицо этим фото. Эта кроха в свой день рождения пришла к папе... но папа не смог обнять свою дочь, папа пошел защищать свою и чужую малышню... папа отдал свою жизнь, чтобы и дочка и мы жили", - написала она в Facebook.

    Ранее мы сообщали, что погиб Роман Ратушный - активист, который защищал Протасов Яр от застройщиков.

    Также оккупанты убили украинского журналиста Алексея Чубашева.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    погибли
    LITE
    Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
    Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее