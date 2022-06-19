Про таких ходять легенди: загинув відомий активіст та герой АТО Артемій Димид

У Донецькій області під мінометним обстрілом загинув відомий активіст, герой АТО, пластун і учасник Революції Гідності Артемій Демид. Він був сином першого ректора УКУ Михайла Димида та художниці Іванки Димид, правнуком історика Івана Крип'якевича.

Про це повідомили на сторінці Пласт Львів у Facebook.

Артемій Демид став до лав Пласту в 7 років, багато займався спортом і мріяв про небо. Захоплювався військовим пластом, стрибками з парашутом, подорожами. Не було такого виду спорту, в якому б він себе не спробував.

Закінчив факультет історичних наук УКУ - пішов по стопах своїх предків, адже він був правнуком історика Івана Крип'якевича та депортованого до Сибіру священника Артемія Цегельського.

Його батько-священик і перший ректор УКУ Михайло Демид. Мама - художниця, яка малювала ікони - Іванка Крип'якевич-Димид.

Фото: Артемій Димид

"На Майдані ніколи не падав духом, допомагав іншим мислити позитивно. Був очевидцем подій 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Навесні, на початку окупації Криму, поїхав на півострів для посилення проукраїнських сил - під прикриттям купівлі мотоцикла.

Після початку військових дій на Донбасі, вступив добровольцем в АЗОВ. Брав участь у боях в районі Широкиного. Пізніше перевівся в спеціальний підрозділ "Гарпун", - розповіли про нього колеги.

Фото: Артемій Димид

Після повернення з АТО почав працювати, підтримувати інших учасників військових дій. Багато подорожував, активно займався парашутним спортом. А 24 лютого 2022 року він був у США і відразу повернувся додому. Перед вильотом він купив бронежилет і каску, і щоб не платити за перевезення, надів їх на себе.

Здивованій стюардесі він пояснив, що він з України й так йому безпечніше. Вдома він зібрав все спорядження з часів АТО, дав присягу і відразу поїхав на фронт.

Фото: Артемій Димид і Майкл Щур

"Він намагався бути всюди та з усіма. Попри панковість і пожиттєве хуліганство - завжди був з книгою, часом з саксофоном. Про таких кажуть - був вродженим інтелігентом. Курка (його позивний) був унікалом. Про таких ходять легенди та більшість з них справжні", - розповів друг Артемія Ромко Колобок.

Артемій Димид був також частиною команди "Авіація Галичини".

"Слова про загибель стали неможливим болем сьогодні для нас усіх. Говорити не вистачає слів, але сьогодні наші душі кричать. Війна забирає найкращих синів України. Всі знають, що Ангели - найперші авіатори. Сьогодні над нами з'явився ще один - шляхетний і відчайдушний! 4 липня йому мало бути 27 років...Герої не вмирають!" - сказано в повідомленні.

"Артемій, дитя моє улюблене. Навіки 27 років. 18 червня, ранок. Накрило мінометним вогнем біля Донецька", - написала Іванка Крип'якевич-Димид.

Фото: Артемій Димид

Мама Артемія звернулася до друзів сина з величезним проханням.

"Прошу друзів мого сина Артемія зробити мені подарунок. Пошукайте всі можливі фотографії з Пласту, навчання в Джерельці, з фізмат ліцею та в УКУ, з авіації Галичини та подорожей світом.

Надрукуйте їх на папері. Папір повинна бути матова, 10 на 15, може бути більше. Дякую. Це для мене безцінне. Я хочу з усіма вами зустрітися і почути ваші історії. Буде стипендія Артем Димид для здібних студентів істориків і пластунів", - сказано в повідомленні.