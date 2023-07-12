Таких фото Антарктиди ви точно не бачили! І таку листівку можна отримати поштою

Полярники розповіли, що біолог та водночас чудовий фотограф Сергій Глотов вже другий рік працює в Антарктиді. Саме його знімки часто можна побачити у повідомленнях зі станції Академік Вернадський.

Сергій Глотов запустив ініціативу "Листівки незламності" - з зображенням антарктичних тварин. Замовити їх можна на сторінці автора фото, а всі кошти, отримані від продажу, йдуть на підтримку наших військових. Загалом такі листівки вже полетіли до 30 країн світу.

Фотограф Сергій Глотов (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"У зйомці тут дуже обмежує вітер. Якось ми знімали, як народжують тюлені Веддела. Так от два дні була хороша погода, а два дні дув сильний вітер. У чому проблема? А в тому, що тебе заносить снігом і забиває об'єктив. Акумулятори в принципі витримують, але я зіткнувся з іншою проблемою – відмовляє електроніка камер”, – розповів Глотов про фотозйомки в екстремальних умовах.

Він зізнається, що заважає також висока вологість, а іноді, щоб зробити вдалий кадр, фотографу доводиться довго чекати на хорошу погоду або поки герой фото прокинеться. Але в результаті виходять фантастичні фото.

Антарктида очима Сергія Глотова (фото: facebook.com/AntarcticCenter)