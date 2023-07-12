Таких фото Антарктиди ви точно не бачили! І таку листівку можна отримати поштою

Міжнародний день фотографа відзначають щороку 12 липня. На честь цього свята полярники показали неймовірні знімки Антарктиди, які робить біолог та фотограф станції Академік Вернадський Сергій Глотов.

Полярники розповіли, що біолог та водночас чудовий фотограф Сергій Глотов вже другий рік працює в Антарктиді. Саме його знімки часто можна побачити у повідомленнях зі станції Академік Вернадський.

Сергій Глотов запустив ініціативу "Листівки незламності" - з зображенням антарктичних тварин. Замовити їх можна на сторінці автора фото, а всі кошти, отримані від продажу, йдуть на підтримку наших військових. Загалом такі листівки вже полетіли до 30 країн світу.

Фотограф Сергій Глотов (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"У зйомці тут дуже обмежує вітер. Якось ми знімали, як народжують тюлені Веддела. Так от два дні була хороша погода, а два дні дув сильний вітер. У чому проблема? А в тому, що тебе заносить снігом і забиває об'єктив. Акумулятори в принципі витримують, але я зіткнувся з іншою проблемою – відмовляє електроніка камер”, – розповів Глотов про фотозйомки в екстремальних умовах.

Він зізнається, що заважає також висока вологість, а іноді, щоб зробити вдалий кадр, фотографу доводиться довго чекати на хорошу погоду або поки герой фото прокинеться. Але в результаті виходять фантастичні фото.

Антарктида очима Сергія Глотова (фото: facebook.com/AntarcticCenter)