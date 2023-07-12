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Таких фото Антарктиды вы точно не видели! И такую открытку можно получить по почте

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Антарктида, Среда 12 июля 2023 22:01
Таких фото Антарктиды вы точно не видели! И такую открытку можно получить по почте Невероятные фото Антарктиды (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Анна Шиканова

Международный день фотографа отмечают ежегодно 12 июля. В честь этого праздника полярники показали невероятные снимки Антарктиды, которые делает биолог и фотограф станции Академик Вернадский Сергей Глотов.

Невероятные фото, а также условия получения открыток с видом Антарктиды разместили на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Полярники рассказали, что биолог и одновременно чудесный фотограф Сергей Глотов уже второй год работает в Антарктиде. Именно его снимки часто можно увидеть в сообщениях со станции Академик Вернадский.

Сергей Глотов запустил инициативу "Листівки незламності" - с изображением антарктических животных. Заказать их можно на странице автора фото, а все средства, вырученные от продажи, идут на поддержку наших военных. В целом, такие открытки уже полетели в 30 стран мира.

Таких фото Антарктиды вы точно не видели! И такую открытку можно получить по почте

Фотограф Сергей Глотов (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"В съемке тут очень ограничивает ветер. Как-то мы снимали, как рожают тюлени Веддела. Так вот два дня была хорошая погода, а два дня дул сильный ветер. В чем проблема? А в том, что тебя заносит снегом и забивает объектив. Аккумуляторы в принципе выдерживают, но я столкнулся с другой проблемой - отказывает электроника камер", - рассказал Глотов о фотосъемках в экстремальных условиях.

Он признается, что мешает также высокая влажность, а иногда, чтобы сделать удачный кадр, фотографу приходится долго ждать хорошей погоды или пока герой фото проснется. Но в результате выходят просто фантастические фото.

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Антарктида глазами Сергея Глотова (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Кстати, ранее мы писали о том, что украинские полярники зафиксировали рекорд в Антарктике.

А также рассказывали о том, каких очень редких пингвинов заметили возле украинской станции в Антарктиде.

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