Не такі вже й милі хом'яки: про що слід знати майбутньому власнику

Хом'якам потрібна простора оселя

Правильний вибір клітки - це один із головних аспектів у догляді за хом'яком. Попри невеликі розміри гризуна, клітка повинна бути достатньо великою, щоб ваш хом'як мав простір для руху та активної гри - мінімум 50x30x30 см, якщо "оселя" матиме декілька ярусів.

Але чим більша клітка, тим краще. В природному середовищі хом'яки можуть пробігти близько 5 кілометрів, тому обов'язково забезпечити гризуна колесом для бігу та іншими іграшками.

Крім цього, клітка повинна відповідати таким параметрам:

піддон клітки має бути цільний, в решітці улюбленці часто застрягають

відстань між елементами решітки повинно бути не більше ніж 7-9 мм

клітка має бути з неіржавної сталі або пластику

якщо залізні частини клітки фарбовані, фарба повинна бути нетоксичною та без запаху

дверцята повинні щільно зачинятися

хом'яку треба будиночок для відпочинку й зберігання запасів

Крім цього, клітку не можна ставити на протязі, сонці або біля батарей. Втім важливо також забезпечити хорошу вентиляцію.

Підстилки треба багато

В природі гризуни риють глибокі нори та ходи, тож шар підстилки має бути таким, щоб тваринка змогла покопирсатися. Краще обирати спеціальну м'яку тирсу, переконавшись, що в ній немає гострих частинок.

Не слід використовувати вату та тим паче макулатуру - домашній улюбленець може заплутатися або отруїтися.

Хом'ячкам треба збалансована дієта

Догляд за хом'яком також полягає в правильному харчування. Головним джерелом їжі для гризуна є спеціальні суміші для хом'яків, які можна придбати в зоомагазинах, неодмінна звертаючи увагу на склад.

Крім цього, хом'як має завжди мати доступ до чистої води. Найкраще встановити підвісну поїлку, так в неї не потраплятимуть тирса або їжа. Воду слід міняти кожного дня.

Годувати хом'яків слід збалансованим кормом (ілюстративне фото: Freepik)

Пам'ятайте, що хом'якам не можна давати солодощі, солону їжу, цитрусові, екзотичні фрукти, а також продукти, що містять барвники та консерванти.

Крім цього, надлишок високовуглеводних та калорійних та продуктів шкодить здоров'ю гризуна. Інформацію про склад корму можна прочитати на упаковці. Якщо її немає, такий корм купувати не рекомендується.

Клітку треба регулярно чистити

Одним з важливих аспектів догляду за хом'яками є регулярне прибирання клітки. Це необхідно не лише для забезпечення чистоти, а й для запобігання розвитку хвороб:

щодня: замінити воду, прибрати залишки їжі та екскременти

щотижня: замінити підстилку (тирсу або інший матеріал), почистити стінки клітки

раз на місяць: продезінфікувати клітку, використовуючи безпечні засоби для тварин.

Хом'якам необхідна фізична активність

Хом'яки є дуже активними тваринами, тому для їхнього розвитку важливо створити умови для фізичної активності. Вони потребують простору для бігу і досліджень. Це можна забезпечити таким чином:

встановити колесо для бігу достатнього розміру

додати іграшки, наприклад, тунелі, лабіринти, лазівки

Хом'яки чутливі до температурних коливань

Для комфортного утримання і підтримки здоров'я важливо підтримувати оптимальну температуру для хом'яка в межах 18-24 градусів.

Також варто обирати місце для клітки, де немає різких перепадів температури, протягів або прямого сонячного світла.

Хом'ячки активні під вечір і вночі (ілюстративне фото: Freepik)

Хом'яки - це нічні тварини, вони потребують спокою вдень і активніші вночі. Тож спроби поспілкуватися з хом'ячком вдень або яскраве світло можуть спричинити неабиякий стрес у домашнього улюбленця

Хом'ячкам потрібен огляд у ветеринара

Догляд за хом'яками також полягає в регулярних оглядах на наявність ознак хвороб. Якщо ви помітили зміни в поведінці, апетиті або зовнішньому вигляді тварини, одразу зверніться до ветеринара, який спеціалізується на гризунах.

Хом'яки не люблять нав'язливого спілкування

Хом'яки можуть бути досить незалежними, але вони також можуть звикнути до контакту з людьми, якщо з ними правильно поводитися.

Намагайтеся забезпечити хом'яку регулярні взаємодії, але пам'ятайте, що вони можуть бути дуже чутливими до надмірної уваги, особливо в перші дні після привезення додому.

Роздратовані, ці самітники можуть боляче вкусити, але сварити тваринку в жодному разі не можна, адже це всього лише спосіб гризуна сповістити про свій дискомфорт.

Щоб приручити хом'яка, рекомендують:

починати з короткої взаємодії

давати хом'яку час для адаптації

не тримати хом'яка в руках без необхідності, особливо якщо він не звик до цього

Але пам'ятайте, хом'як, як і будь-яка тваринка - не іграшка, а жива істота, яка потребує вашої постійної турботи та уваги.