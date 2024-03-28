"Такі речі не повинні траплятися". Відомого українського масажиста звинувачують в "лапанні" жінок
Відомого масажиста в Чернівцях звинувачують у сексуальних домаганнях. Так, за словами "жертви", він робить гарний масаж, "але цим не задовольняється".
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Євгенії Бахмут у Facebook.
Деталі шокуючої історії
Євгенія стверджує, що під час масажу масажист Максим, ніби ненароком торкався її статевих губ, а наприкінці сеансу почав масажувати груди.
"Мені дуже неприємно це робити, але хочу розповісти історію про те, як мене домагався масажист. Його звуть Максим Мінчик і він масажист у власному кабінеті у Чернівцях. У нього чудові відгуки і він справді робить хороший масаж, проте тільки цим він не задовольняється. Під час масажу мені Максим ніби ненароком торкався моїх статевих губ. А наприкінці сеансу почав масажувати груди (у процесі запитавши, чи приємно мені) і потім пах", - розповіла жінка.
За її словами, вона не відреагувала одразу, бо "її ніби паралізувало".
"Я знаю, що треба було відреагувати одразу, але мене ніби паралізувало. Ще якийсь час я намагалася зрозуміти, чи не здалося мені (ні). Потім я знайшла ще одну клієнтку Максима, яка дозволила мені розповісти, як вона заснула на масажі від втоми, а прокинулася без спідньої білизни. Я переконалася, що я не єдина жінка, з якою він перейшов кордони. І, боюсь, що не остання", - розказала українка.
Жінка повідомила, що написала заяву у поліцію, але спеціаліст все заперечує та стверджує, що це все конкуренти.
"Я ніяк не хочу коментувати такий запит, але впевнена, що жодні з подібних дій не повинні здійснюватись масажистом, якщо про них не було домовленості та клієнтка не давала на них дозволу. У протилежному випадку це насильство.Я хочу, щоб ці випадки стали відомими. Я хочу, щоб жінки, як я, які йдуть до масажиста саме за масажем, не опинилися у такій самій ситуації", - зазначила вона.
Реакція масажиста на звинувачення
На сторінці Євгенії спочатку були скриншоти, де він відповідав їй, що звинувачення - безпідставні, але потім вони зникли.
Ми теж звернулися до Максима за коментарем, але він залишив запит без відповіді.
Масажист не захотів коментувати (Скриншот)
Раніше ми писали, що українка публічно розповіла про спробу домагань в потязі, проте її зацькували.