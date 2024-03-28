"Такі речі не повинні траплятися". Відомого українського масажиста звинувачують в "лапанні" жінок

Відомого масажиста в Чернівцях звинувачують у сексуальних домаганнях. Так, за словами "жертви", він робить гарний масаж, "але цим не задовольняється".

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Євгенії Бахмут у Facebook.

Деталі шокуючої історії

Євгенія стверджує, що під час масажу масажист Максим, ніби ненароком торкався її статевих губ, а наприкінці сеансу почав масажувати груди.

"Мені дуже неприємно це робити, але хочу розповісти історію про те, як мене домагався масажист. Його звуть Максим Мінчик і він масажист у власному кабінеті у Чернівцях. У нього чудові відгуки і він справді робить хороший масаж, проте тільки цим він не задовольняється. Під час масажу мені Максим ніби ненароком торкався моїх статевих губ. А наприкінці сеансу почав масажувати груди (у процесі запитавши, чи приємно мені) і потім пах", - розповіла жінка.

За її словами, вона не відреагувала одразу, бо "її ніби паралізувало".

"Я знаю, що треба було відреагувати одразу, але мене ніби паралізувало. Ще якийсь час я намагалася зрозуміти, чи не здалося мені (ні). Потім я знайшла ще одну клієнтку Максима, яка дозволила мені розповісти, як вона заснула на масажі від втоми, а прокинулася без спідньої білизни. Я переконалася, що я не єдина жінка, з якою він перейшов кордони. І, боюсь, що не остання", - розказала українка.

Жінка повідомила, що написала заяву у поліцію, але спеціаліст все заперечує та стверджує, що це все конкуренти.

"Я ніяк не хочу коментувати такий запит, але впевнена, що жодні з подібних дій не повинні здійснюватись масажистом, якщо про них не було домовленості та клієнтка не давала на них дозволу. У протилежному випадку це насильство.Я хочу, щоб ці випадки стали відомими. Я хочу, щоб жінки, як я, які йдуть до масажиста саме за масажем, не опинилися у такій самій ситуації", - зазначила вона.

Реакція масажиста на звинувачення

На сторінці Євгенії спочатку були скриншоти, де він відповідав їй, що звинувачення - безпідставні, але потім вони зникли.

Ми теж звернулися до Максима за коментарем, але він залишив запит без відповіді.

Масажист не захотів коментувати (Скриншот)