"Такие вещи не должны случаться". Известного украинского массажиста обвиняют в "лапании" женщин

Известный массажист в Черновцах обвиняется в сексуальных домогательствах. Так, по словам "жертвы", он делает хороший массаж, "но этим не довольствуется".

Детали шокирующей истории

Евгения утверждает, что во время массажа массажист Максим, будто нечаянно касался ее половых губ, а в конце сеанса начал массировать грудь.

"Мне очень неприятно это делать, но хочу рассказать историю о том, как меня домогался массажист. Его зовут Максим Минчик и он массажист в собственном кабинете в Черновцах. У него отличные отзывы и действительно делает хороший массаж, однако только этим он не довольствуется. Во время массажа мне Максим будто нечаянно касался моих половых губ. А в конце сеанса начал массировать грудь (в процессе спросив, приятно ли мне) и потом пах", - рассказала женщина.

По ее словам, она не отреагировала сразу, потому что "ее будто парализовало".

"Я знаю, что надо было отреагировать сразу, но меня будто парализовало. Еще какое-то время я пыталась понять, не показалось ли мне (нет). Потом я нашла еще одну клиентку Максима, которая позволила мне рассказать, как она заснула на массаже от усталости, а проснулась без нижнего белья. Я убедилась, что я не единственная женщина, с которой он перешел границы. И, боюсь, что не последняя", - рассказала украинка.

Женщина сообщила, что написала заявление в полицию, но подозреваемый все отрицает и утверждает, что это все конкуренты.

"Я никак не хочу комментировать такой запрос, но уверена, что ни одно из подобных действий не должно осуществляться массажистом, если о них не было договоренности и клиентка не давала на них разрешения. В противном случае это насилие. Я хочу, чтобы эти случаи стали известными. Я хочу, чтобы женщины, как я, которые идут к массажисту именно за массажем, не оказались в такой же ситуации", - отметила она.

Реакция массажиста на обвинение

На странице Евгении сначала были скриншоты, где он отвечал ей, что обвинения - безосновательны, но потом они исчезли.

Мы тоже обратились к Максиму за комментарием, но он оставил запрос без ответа.

Массажист не захотел комментировать (Скриншот)