Такі промахи у ліжку вам не пробачать! Топ помилок

Негігієнічний

"Ви подумали про чистоту і свіжість партнера? Ні, ми не про це. Хоча це теж відіграє роль, але не першу. Куди важливіше бути єдиною в цей момент, якщо це від початку не оргія. Інша жінка може фізично поруч не бути присутньою, але ви виявите її сліди", - жартують експерти.

Нав'язаний

Секс може бути за домовленістю або за наполегливим проханням. Не треба нікого "уламувати", це просто принизливо і гидко.

Парадокс у тому, що в підсумку задоволення не отримає навіть той, кому це нібито дуже потрібно було. І по заслугах.

Дуже швидкий

Для всіх часовий показник буде своїм, але пара хвилин - ну точно мало. Якщо нема ніякої прелюдії і повноцінних фрикцій, що приводять від наростаючого збудження до довгоочікуваної кульмінації, - це точно провал.

Кохатися, виключно з=для задоволення тваринного інстинкту, скидання напруги однією зі сторін - однозначний фейл.

Егоїстичний

Знову ж таки, сексуальні стосунки передбачають задоволення обох партнерів. Якщо намагаються слідувати виключно своїм інстинктам і фантазіям, відмінних результатів не буде.