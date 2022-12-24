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Такі промахи у ліжку вам не пробачать! Топ помилок

Яких помилок не можна допускати під час інтиму (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли справа доходить до інтиму, варто продумати багато деталей і поставитися до цього процесу серйозно. Адже мета партнерів - отримати і дати задоволення.

Який інтим точно можна назвати поганим, і як не можна помилятися, пише канал Сексологія по-українськи в Telegram.

Негігієнічний

"Ви подумали про чистоту і свіжість партнера? Ні, ми не про це. Хоча це теж відіграє роль, але не першу. Куди важливіше бути єдиною в цей момент, якщо це від початку не оргія. Інша жінка може фізично поруч не бути присутньою, але ви виявите її сліди", - жартують експерти.

Нав'язаний

Секс може бути за домовленістю або за наполегливим проханням. Не треба нікого "уламувати", це просто принизливо і гидко.

Парадокс у тому, що в підсумку задоволення не отримає навіть той, кому це нібито дуже потрібно було. І по заслугах.

Дуже швидкий

Для всіх часовий показник буде своїм, але пара хвилин - ну точно мало. Якщо нема ніякої прелюдії і повноцінних фрикцій, що приводять від наростаючого збудження до довгоочікуваної кульмінації, - це точно провал.

Кохатися, виключно з=для задоволення тваринного інстинкту, скидання напруги однією зі сторін - однозначний фейл.

Егоїстичний

Знову ж таки, сексуальні стосунки передбачають задоволення обох партнерів. Якщо намагаються слідувати виключно своїм інстинктам і фантазіям, відмінних результатів не буде.

Раніше ми писали про вірні ознаки, що вас зраджують.

Крім того читайте, в які міфи про секс час перестати вірити.

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