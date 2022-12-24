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Такие промахи в постели вам не простят! Топ ошибок

Какие ошибки нельзя допускать во время интима (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Когда дело доходит до интима, следует продумать много деталей и отнестись к этому процессу серьезно. Ведь цель партнеров – получить и доставить удовольствие.

Какой интим точно можно назвать плохим и как нельзя ошибаться, пишет канал Сексология по-украински в Telegram.

Негигиенический

"Вы подумали о чистоте и свежести партнера? Нет, мы не об этом. Хотя это тоже играет роль, но не первую. Куда важнее быть единственной в этот момент, если это изначально не оргия. Другая женщина может физически рядом не присутствовать, но вы обнаружите ее следы", – шутят эксперты.

Навязанный

Секс может быть по договоренности или по настоятельной просьбе. Не надо никого "уламывать", это просто унизительно и противно.

Парадокс в том, что в итоге удовольствие не получит даже тот, кому это вроде бы очень нужно. И по заслугах.

Очень быстрый

Для всех временной показатель будет своим, но пара минут – ну точно мало. Если нет никакой прелюдии и полноценных фрикций, приводящих от нарастающего возбуждения к долгожданной кульминации – это точно провал.

Заниматься любовью, исключительно для удовольствие животного инстинкта, сброс напряжения одной из сторон – однозначный фейл.

Эгоистичный

Опять же сексуальные отношения предполагают удовлетворение обоих партнеров. Если пытаются следовать исключительно своим инстинктам и фантазиям, отличных результатов не будет.

Раньше мы писали о верных признаках, которые вас предают.

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